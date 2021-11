HKO-WHL-Sums-Lethbridge-Moose Jaw

Warriors 3, Hurricanes 2

First Period

1. Moose Jaw, Tien 1 (unassisted) 2:01 (sh).

2. Moose Jaw, Hunt 4 (Korczak) 5:52.

3. Moose Jaw, Alarie 4 (Kaddoura) 14:34.

Penalties — Hoekstra Mj (delay of game) 1:43; Brenton Mj (interference) 12:12; Arntsen Let (unsportsmanlike cnd.) 15:19; Arntsen Let, Brenton Mj (major, major-fighting) 15:19.

Second Period

4. Lethbridge, Nash 4 (unassisted) 16:18.

5. Lethbridge, Jones 5 (Thurston) 17:17.

Penalties — None.

Third Period

No Scoring.

Penalties — Korczak Mj (interference) 0:41; Baco Mj (boarding) 4:26.

Shots on goal by

Lethbridge 7 14 16 _ 37 Moose Jaw 13 8 7 _ 28

Goal — Lethbridge: Thomson (L, ). Moose Jaw: Tetachuk (W, ).

Power plays (goals-chances) — Lethbridge: 0-4; Moose Jaw: 0-1.

Referees — Fraser Lawrence, Tarrington Wyonzek. Linesmen — Sean Dufour, Ryan Lundquist.

Attendance — 2,667 at Moose Jaw.