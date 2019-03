HKO-WHL-Sums-Calgary-Lethbridge

Hurricanes 7, Hitmen 4

First Period

1. Calgary, Tschigerl 1 (Yeryomenko) 11:12.

2. Lethbridge, Ross 33 (Bellerive, Cotton) 14:23.

3. Lethbridge, Ross 34 (Bellerive, Henry) 19:49 (pp).

Penalties — Leschyshyn Let (tripping) 4:43; Toder Cgy (cross checking) 18:29.

Second Period

4. Lethbridge, Ross 35 (Elmer, Cozens) 1:16.

5. Lethbridge, Shepard 5 (Mahovlich, Cox) 7:18.

6. Lethbridge, Elmer 38 (Bellerive, Cozens) 11:08.

Penalties — Cotton Let (interference) 13:22; Yeryomenko Cgy (tripping) 13:44; Bellerive Let (cross checking) 15:11; Krebs Cgy (slashing) 15:11; Klassen Cgy (roughing) 15:32; Fiddler-Schultz Cgy, Leschyshyn Let (roughing) 18:55.

Third Period

7. Calgary, Fiddler-Schultz 3 (unassisted) 9:33 (sh).

8. Lethbridge, Bellerive 31 (Barlage, Cozens) 11:57.

9. Lethbridge, Bellerive 32 (Ross) 13:29.

10. Calgary, Malm 34 (Focht, Zamula) 16:42 (pp).

11. Calgary, Yeryomenko 7 (Stotts, Prokop) 19:15 (pp).

Penalties — Yeryomenko Cgy, Wilson Let (roughing) 9:10; Kastelic Cgy (cross checking) 9:10; Wilson Let (roughing) 15:35; Cox Let (kneeing) 17:15.

Shots on goal by

Calgary 12 7 9 _ 28 Lethbridge 11 14 9 _ 34

Goal — Calgary: Stankowski (L, ). Lethbridge: Tetachuk (W, ).

Power plays (goals-chances) — Calgary: 2-5; Lethbridge: 1-5.

Referees — Jeff Ingram, Colin Watt. Linesmen — Michael Roberts, Matt Schoenroth.

Attendance — 5,432 at Lethbridge.