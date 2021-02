Gran Bretaña levantará confinamiento en un par de semanas

Matt Dunham/AP

LONDRES (AP) — Los niños en Inglaterra regresarán a las escuelas y la gente podrá reunirse con amigos en áreas al aire libre de cafeterías dentro de un par de semanas, anunció el primer ministro británico Boris Johnson el lunes al plantear una lenta relajación de uno de los confinamientos más estrictos de Europa por la pandemia de coronavirus.

No obstante, quienes ansían cortarse el cabello, comer en un restaurante o beber cerveza en un bar deberán esperar cerca de dos meses más, y la población no podrán abrazar a sus seres queridos que no viven con ellos al menos hasta mayo.