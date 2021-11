Ghislaine Maxwell, ¿cómplice de Epstein o acólita inocente?

NUEVA YORK (AP) — Ghislaine Maxwell se pasó la primera mitad de su vida con su padre, un magnate surgido de la nada que saqueó el fondo de pensiones de sus empresas y falleció misteriosamente. La segunda mitad la pasó junto a otro multimillonario, Jeffrey Epstein, que se suicidó antes de ser sometido a un juicio por abuso sexual de menores.

Desaparecidos los dos principales referentes de su vida, el futuro de esta mujer acostumbrada a los lujos y los escándalos será decidido por un tribunal de Estados Unidos.

El lunes arrancó un juicio en el que Maxwell, de 59 años, es acusada de complicidad en los delitos sexuales de Epstein con niñas de hasta 14 años. La pregunta clave para los jurados: ¿Fue Maxwell una colaboradora inocente de las manipulaciones de Epstein o una oportunista que sabía lo que hacía?

Ian Maxwell le dijo a la Associated Press que su hermana “está pagando un precio muy alto, en sangre”, a un sistema judicial empeñado en responsabilizar a alguien por los delitos de Epstein.

Ghislaine Maxwell pasó su infancia en una mansión de 51 habitaciones en una zona rural de Inglaterra, acostumbrada a fiestas de la alta sociedad con trompetistas y fuegos artificiales.

Su padre, Jan Ludvik Hoch, era hijo de padres judíos nacido en lo que es hoy el sudeste de Ucrania. Sobrevivió al holocausto judío y terminó incorporándose al ejército británico y asumiendo un nuevo nombre, Robert Maxwell.

Se hizo millonario a partir de sus conexiones con los militares y fundó un emporio editorial que llegó a contar con el tabloide inglés The Daily Mirror, el Daily News de Nueva York y la editorial de libros Macmillan. Se casó, tuvo nueve hijos, fue elegido dos veces al Parlamento y se hizo fama de aburrido y pendenciero.

Ghislaine fue su hija menor, nacida el día de Navidad de 1961. Pocos días después, su hermano Michael, de 15 años, sufrió serias lesiones cerebrales en un accidente automovilístico. Su madre, Elisabeth Maxwell, escribió que, como consecuencia de ello, Ghislaine fue ignorada de pequeña. A los tres años, Ghislaine declaró: “¡Mami, existo!”.

“Me destrozó”, escribió Elisabeth Maxwell. “A partir de ese día, todos nos esforzamos mucho con ella, consintiéndola tanto que se malcrió”.

En la Universidad de Oxford, Ghislaine Maxwell empezó a hacer contactos con gente importante. De graduada, trabajó con su padre y en 1991 pasó a ser su representante en Estados Unidos, después de adquirir el Daily News, en un esfuerzo por competir con Rupert Murdoch.

Ese mismo año, Robert Maxwell se cayó de su yate, el Lady Ghislaine, y se ahogó, en lo que algunos consideran un accidente y otros un suicidio. Posteriormente, se descubrió que su riqueza era ficticia: Había estado retirando cientos de millones de libras de los fondos de pensiones de sus empleados para mantener a flote sus empresas.

Poco después de su muerte, Ghislaine Maxwell fue fotografiada sentada junto a Epstein durante un servicio fúnebre.

Ian Maxwell dijo que la relación de su hermana con Epstein creció luego de que la familia le recomendase que permaneciese en Estados Unidos, en vista del mal nombre que había adquirido la familia en el Reino Unido. Ella tuvo que hacer nuevas amistades en Nueva York.

Una de ellas fue Epstein, un profesor que se hizo rico gracias a sus contactos con gente influyente.

En una declaración jurada en un juicio previo, Ghislaine Maxwell dijo que fue novia de Epstein y cuando esa relación sentimental se terminó, pasó a ser su empleada, a cargo de cosas como contratar el personal para sus seis casas.

“Una pequeña parte de mi trabajo era conseguirle masajistas profesionales a Jeffrey”, dijo Maxwell en el 2016. “En lo que a mí respecta, toda persona que iba a su casa era un profesional adulto”.

En el 2005, sin embargo, Epstein fue detenido en Palm Beach (Florida), acusado de contratar niñas menores de edad con fines sexuales. Se declaró culpable de contratar una persona menor de 18 años como prostituta y estuvo 13 meses preso.

Luego vinieron años de litigios, entablados por mujeres que acusaron a Epstein y Maxwell de abusos sexuales. Fiscales de Nueva York acusaron a Epstein de tráfico sexual en el 2019, pero no llegó a ser enjuiciado porque se suicidó en la cárcel.

El juicio de Maxwell se basa en acusaciones de cuatro mujeres que dicen que ella las reclutó para que le diesen masajes a Epstein, que degeneraron en abusos sexuales. Maxwell a veces participó en esos encuentros sexuales y le pagó a al menos una de las denunciantes, según los fiscales.

Annie Farmer dice que tenía 16 años cuando la llevaron al rancho de Epstein en Nuevo México con engaños, diciéndole que asistiría a un evento para jóvenes que se aprestaban a ingresar a la universidad. Afirmó que Maxwell la empezó a preparar, llevándola al cine y de compras, y le dio un masaje que ella no solicitó, en el que la adolescente estuvo desnuda de la cintura para arriba.

La AP no identifica a las personas que dicen que fueron víctimas de abusos sexuales a menos que ellas se den a conocer en público. Si bien no ha sido identificada en los documentos del juicio, Farmer describió sus experiencias a ABC y al diario The New York Times. Cuando Maxwell solicitó la libertad bajo fianza, Farmer le pidió a la jueza que se la denegase, afirmando que era una “psicópata”.

La jueza de distrito Alison J. Nathan le negó la fianza en reiteradas ocasiones a Maxwell, quien permaneció aislada en una pequeña celda, con un inodoro y una cama de cemento.

Los fiscales dicen que Maxwell se escondió tras el suicidio de Epstein, instalándose en una vivienda cercada de New Hampshire, con un esposo que sus abogados no han querido identificar.

Maxwell ha mantenido silencio respecto a las denuncias, aunque en una presentación judicial del 2016 dijo que se había enterado de las acusaciones “igual que todo el mundo, por los diarios”.

Aseguró que jamás vio a Epstein recibir masajes de nadie menor de 18 años y que nadie jamás se le quejó de que Epstein quería tener relaciones sexuales.

Ahora que Epstein no está y que aparentemente no hay pruebas físicas de los abusos, el jurado tendrá que decidir a quién le cree.

_____

Kirka informó desde Londres.