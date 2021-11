Fuentes: Brasil ocultó datos de deforestación por COP26

Andre Penner/AP

BRASILIA (AP) — Tanto el presidente Jair Bolsonaro como el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Joaquim Leite, sabían que la tasa anual de deforestación de la Amazonía había aumentado antes de las conversaciones climáticas de la ONU en Glasgow, pero no dieron a conocer los resultados para no obstaculizar las negociaciones, según tres ministros de gabinete que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Datos del sistema de monitoreo Prodes del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE por sus siglas en portugués) publicados el jueves, muestran que la Amazonía perdió 13.235 kilómetros cuadrados (5.110 millas cuadradas) de selva en el periodo de referencia de 12 meses de agosto de 2020 a julio de 2021. La cifra está 22% por arriba del periodo de 12 meses previo y es la más alta en 15 años.