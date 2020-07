Fuente AP: Vigilancia extrema a confidente de Epstein

LITTLE ROCK, Arkansas, EE.UU. (AP) — Las autoridades federales reemplazaron ropa y sábanas de tela por atuendos de papel a Ghislaine Maxwell, quien por mucho tiempo fue confidente del magnate Jeffrey Epstein, ante el temor que intente quitarse la vida tras su arresto, reveló un funcionario familiarizado con el tema a The Associated Press.

Las medidas para garantizar la seguridad de Maxwell mientras permanece detenida en una cárcel federal en la ciudad de Nueva York fueron más allá de las medidas que las autoridades federales tomaron al arrestarla en Nueva Hampshire la semana pasada.

El Departamento de Justicia ha implementado protocolos de seguridad adicionales y oficiales federales, externos al Buró de Prisiones, han sido asignados específicamente a garantizar que haya la protección adecuada y que se respeten los protocolos carcelarios, de acuerdo con el funcionario. Las protecciones son en caso de que ella se haga daño a sí misma y en caso de que otros reos traten de hacerle daño.

La preocupación surge en parte a que Epstein, de 66 años, se suicidó en un centro de detenciones federal en Manhattan el verano pasado mientras enfrentaba cargos de tráfico sexual. El Buró de prisiones ha sido sujeto de un intenso escrutinio y teorías conspirativas desde entonces, con ajuste de personal y cambio de directivos. El secretario de Justicia, William Barr, ha dicho que su muerte fue el resultado de la “tormenta perfecta de metidas de pata”.

Maxwell fue trasladada al Centro Metropolitano de Detenciones en Brooklyn, del otro lado del Puente de Brooklyn donde Epstein estuvo retenido.

Maxwell fue arrestada el pasado jueves por cargos de haber ayudado a atraer al menos a tres menores —una de ellas de 14 años— que sufrieron abuso sexual de Epstein, quien por su parte fue acusado de victimizar a docenas de menores y mujeres por varios años.