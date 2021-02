Farmacéuticas: salto pronto y fuerte en envíos de vacunas

WASHINGTON (AP) — Las empresas fabricantes de la vacuna contra el coronavirus prometieron el martes a una comisión del Congreso de Estados Unidos un pronunciado aumento en el envío de las dosis en los próximos días y pronosticaron que la mayoría de la población norteamericana estará inoculada para el verano.

Si bien la campaña de vacunación tuvo sus tropiezos al principio, tanto Pfizer como Moderna estiman que para marzo habrán entregado al gobierno estadounidense unos 220 millones de dosis, muy por arriba de los 75 millones entregadas hasta ahora.

“Realmente creo que estamos encaminados hacia el cumplimiento de nuestra meta”, expresó el presidente der Moderna, Stephen Hoge, ante el panel en Washington. “Creemos que estamos en muy buenas condiciones”, añadió tras delinear las maneras en que la compañía está aumentando la producción.

Y eso es sin contar una tercera vacuna, la de Johnson & Johnson, que probablemente recibirá la aprobación de los reguladores pronto. El gobierno estadounidense indicó el martes que espera recibir unos 2 millones de dosis de esa vacuna en la primera semana, pero la compañía reveló ante los congresistas que tendrá suficientes para dar la versión de una sola dosis a 20 millones de personas para fines de marzo.

Para el verano, Pfizer y Moderna estiman que podrán haber despachado 300 millones de dosis cada una y J&J apunta a entregar otros 100 millones. Eso sería más que suficiente para vacunar a todo estadounidense adulto: el objetivo que se ha fijado el gobierno del presidente Joe Biden.

Otros dos fabricantes, Novavax y AstraZeneca, están fabricando sus propias vacunas y anticipan poder dar su aporte al total nacional.

Cuando se les preguntó si les escaseaban materias primas, equipos o financiamiento para poder cumplir con el cronograma establecido, todos los fabricantes expresaron confianza en los suministros existentes y aseveraron que ya han resuelto los problemas que causaron las demoras al principio.

“En este momento puedo confirmar que no estamos viendo ninguna escasez de materias primas”, declaró John Young, ejecutivo de Pfizer.

La comparecencia tuvo lugar en momentos en que se acelera la campaña de vacunación en Estados Unidos tras un accidentado comienzo y demoras causadas por el tiempo invernal. Aun así, las autoridades de salud estatales advierten que la demanda por las vacunas supera por mucho a las limitadas entregas semanales realizadas por el gobierno federal.

“El problema más urgente ahora es la falta de oferta de vacunas”, afirmó Diana DeGette, representante demócrata por Colorado, al inicio de la interpelación.

“Algunas de las empresas representadas hoy aquí no han entregado las dosis que prometieron la última vez que hablaron ante esta subcomisión, en julio”, añadió.

El periodista de The Associated Press Zeke Miller contribuyó para este despacho

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. The Associated Press es la única responsable del contenido.