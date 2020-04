FIFA se compromete a seguir apoyando fútbol femenino

La FIFA aseguró que mantendrá la financiación del fútbol femenino a pesar de la preocupación por el impacto de la pandemia de coronavirus.

Tras la Copa del Mundo Femenina del año pasado, el presidente de la FIFA Gianni Infantino se comprometió a invertir 1.000 millones de dólares en la rama de mujeres de ese deporte en los siguientes cuatro años.

“En concordancia con la estrategia y visión a largo plazo de la FIFA sobre el desarrollo del fútbol femenino, los fondos serán invertidos en una amplia gama de áreas del juego, incluyendo competencias, capacidad de construcción, programas de desarrollo, gestión y liderazgo, profesionalización y programas técnicos”, enfatizó la FIFA en un comunicado, obtenido el martes por The Associated Press. “Podemos confirmar que esta financiación fue ya comprometida por FIFA y no se verá impactada por la actual crisis de COVID-19”.

El diario The Guardian reportó primero que los fondos de la FIFA no se reducirían debido al coronavirus.

La FIFA también ha dicho que está evaluando el impacto financiero que ha tenido la pandemia en el fútbol mundial, incluyendo el deporte femenino. Ha añadido que sonde formas de prestar asistencia.

“La forma exacta y los detalles de la ayuda están siendo analizados en consulta con las asociaciones miembro de la FIFA, las confederaciones y otros accionistas”, precisó la organización.

De acuerdo con la FIFA, es su deber ofrecer una salvación con sus reservas de caja, que en su último reporte llegaban a 2.700 millones de dólares, mientras las consecuencias económicas de la pandemia crecen a nivel mundial.

“La FIFA está en una fuerte situación financiera y es nuestro deber hacer lo mejor que podamos para ayudar en este momento de necesidad”, recalcó la organización en marzo mediante un comunicado. “La FIFA está trabajando en algunas posibilidades para proveer asistencia a la comunidad del fútbol alrededor del mundo después de que se realice una evaluación del impacto financiero de la pandemia en el fútbol”.

Infantino reiteró su compromiso a través de un mensaje en video a las asociaciones miembro de la FIFA.

Este compromiso de la FIFA ocurre después de que FIFPro, el sindicato internacional de jugadores, pidió seguir con el apoyo financiero al fútbol femenino en el mundo. El sindicato publicó un reporte en el que advirtió que el COVID-19 “probablemente presenta una amenaza existencial al deporte de mujeres si no se dan consideraciones específicas para proteger a la industria”.