En esta foto de archivo del 3 de septiembre de 2009, el entonces secretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, habla durante una entrevista con The Associated Press en la Ciudad de México. García Luna lleva 40 días aislado en la cárcel de Nueva York donde se encuentra debido a la pandemia del COVID-19 y no ha podido revisar las pruebas de su caso judicial en Estados Unidos por los cargos de asociación ilícita para el tráfico de cocaína, entre otros, dijo su abogado el lunes 7 de diciembre del 2020. (AP Foto AP/Darío López-Mills, Archivo) less