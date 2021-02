Encuesta: mayoría aprueba gestión de Biden en 1ras 2 semanas

Evan Vucci/AP

Tras dos semanas del nuevo gobierno, la mayoría de los estadounidenses dicen tener al menos algo de confianza en el presidente Joe Biden y su capacidad para manejar las múltiples crisis que enfrenta el país, incluida la pandemia de coronavirus.

El 61% aprueba la manera como Biden realiza su trabajo en los primeros días desde su investidura, de acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Aunque casi todo el apoyo a Biden proviene de sus correligionarios demócratas, alrededor del 25% de los republicanos dicen que aprueban su gestión inicial.