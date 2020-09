El Salvador podría perder ayuda para combatir pobreza

SAN SALVADOR (AP) —

El Salvador podría perder el apoyo estadounidense en un programa destinado a mejorar el clima de inversiones para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

El director ejecutivo de FOMILENIO II, William Pleites, advirtió el lunes que se corre el riesgo de suspender la ejecución de las obras del programa si los diputados y el gobierno del presidente Nayib Bukele no logran un acuerdo para incorporar 55 millones de dólares de la contrapartida que le corresponde a El Salvador.

FOMILENIO II es financiado con 277 millones de dólares donados por la Corporación Reto del Milenio (MCC) de Estados Unidos y un aporte de 88,2 millones del gobierno salvadoreño. Inició en septiembre de 2015 y finaliza el 9 de septiembre de 2020. Al 30 de junio de 2020, se había desembolsado el 72% de los fondos de MCC.

El país tiene como plazo el 9 de septiembre para realizar el desembolso faltante mientras se está a la espera que el Congresos estadounidense decida si extiende o no el plazo para que continúe el proyecto que registra un retraso debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Pleites, que se reunió con los diputados de la Asamblea Legislativa para buscar la aprobación de los fondos, advirtió que si no se hace el desembolso “no tenemos más que suspender los contratos porque no podemos tener contratos vigentes que no tengan los recursos”.

“Son fondos que ya están prácticamente depositados en el Banco Central de Reserva y solo hace falta que se haga la reforma presupuestaria (en la Asamblea Legislativa) para poder ser trasladados a FOMILENIO”, agregó.

La gerencia de comunicaciones de FOMILENIO II explicó a la AP que el vencimiento del plazo es para el uso de fondos MCC “no para el uso de los fondos de contrapartida del gobierno de El Salvador (GOES). Las actividades pendientes serían financiadas con los fondos GOES”.

El Congreso estadounidense está debatiendo la posibilidad de prorrogar la asistencia más allá del 9 de septiembre, en momentos que un alto funcionario estadounidense advirtió discretamente al gobierno salvadoreño que la asistencia norteamericana para la lucha contra la pobreza en el país centroamericano está en riesgo debido a los desafíos del presidente Bukele a los fallos de la Corte Suprema y el Congreso, de acuerdo con información a la que The Associated Press tuvo acceso.

El inusual reproche del gobierno de Donald Trump —uno de los más entusiastas partidarios de Bukele— fue emitido en una carta fechada el 29 de mayo y dirigida a un asesor del presidente salvadoreño. La carta fue de Thomas Kelly, vicepresidente en funciones de la Millennium Challenge Corporation, una entidad estadounidense independiente de ayuda al extranjero que se ha comprometido a entregar unos 300 millones de dólares en subvenciones al pequeño país centroamericano.

Las críticas reflejan las inquietudes en Washington, particularmente entre legisladores demócratas, de que Bukele se está volviendo cada vez más autoritario, como reflejaría el hecho de que soldados ingresaron al Congreso para presionar la aprobación de un préstamo para el combate de la delincuencia, y el rechazar las sentencias de la Corte Suprema contra las severas restricciones implementadas para tratar de contener la propagación del nuevo coronavirus.