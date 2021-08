SAN SALVADOR (AP) — El gobierno de El Salvador informó el lunes que brinda acompañamiento y protección consular a dos niñas salvadoreñas que fueron abandonadas por los traficantes de personas en Texas, Estados Unidos.

Las dos hermanas, de dos y ocho años, fueron encontradas por la patrulla fronteriza de Estados Unidos en McAllen, Texas, el 25 de agosto, dijo la cancillería salvadoreña en un comunicado.

“Nuestro personal consular ha estado en constante comunicación con su madre y nos hemos cerciorado de que las niñas están en buenas condiciones de salud, al mismo tiempo, se le ha acompañado a realizar las gestiones correspondientes ente las autoridades locales para lograr la reunificación familiar lo antes posible”, señaló.

Las niñas salieron de El Salvador el 10 de agosto, según las autoridades. La mayor de las niñas dijo que la mamá las había mandado a traer, agregan.

El gobierno salvadoreño llamó a los padres de familia a no confiar sus hijos a personas inescrupulosas que por medio de engaños y a cambio de altas sumas de dinero los animan a viajar hacia Estados Unidos de manera irregular.

Cesar Ríos, quien dirige el Instituto Salvadoreño del Migrante —un organismo no gubernamental— dijo a The Associated Press que “no nos debemos sorprender (ante) el aumento de la migración”. Agregó que mientras los gobiernos de la región no den respuestas a la población ese fenómeno seguirá en alza.

Advirtió que si los gobiernos no resuelven los problemas graves que vive la gente “podemos volver a los escenarios de hace cinco años en los que se iban 300 personas todos los días, incluyendo niños y familias completas”.