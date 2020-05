Economía de México cae un 1,2% en el primer trimestre

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La economía mexicana cayó 1,2% en el primer trimestre de 2020 con respecto al trimestre precedente, un 0,4% menos de lo previsto, según las cifras ajustadas dadas a conocer el martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En su comparación anual, el Producto Interno Bruto tuvo un retroceso real de 2,2%, la mayor caída desde 2009.

La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis mundial sin precedentes. El Banco de México estimó recientemente que este año el PIB mexicano se contraerá 7,27 % y el presidente Andrés Manuel López Obrador calculó que se perderían un millón de empleos en el país.

El mandatario, que no quiere endeudarse para sobrellevar los efectos de la epidemia, ha sido criticado por el sector privado por no tomar suficientes medidas para afrontar la crisis provocada por el aislamiento social y la suspensión de actividades no esenciales establecidas para frenar la transmisión del coronavirus.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó recientemente que la pandemia llevará a la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región con una caída de 5,3% en 2020.