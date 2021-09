EEUU tiene suficientes vacunas COVID para refuerzos y niños

MADISON, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Con más de 40 millones de vacunas contra el coronavirus disponibles, las autoridades de salud de Estados Unidos confían en que habrá suficientes para las personas de más edad que califiquen y pidan una vacuna de refuerzo y también para los niños para el momento en que se apruebe para ellos en el mediano plazo.

Una mayor demanda, que se espera luego de la recomendación federal de la semana pasada sobre las inyecciones de refuerzo, sería el primer aumento significativo en meses. Más de 70 millones de estadounidenses siguen sin vacunarse a pesar de incentivos como boletos de lotería, comida o regalos gratis y súplicas de los agotados trabajadores de la salud. El promedio de muertes por día aumentó a más de 1.900 en las últimas semanas.

Las autoridades de salud federales y estatales dijeron que el suministro actual y la producción constante de más dosis pueden adaptarse fácilmente a quienes busquen reforzar o aplicarse su primera vacuna, evitando que se repita el lento arranque de la campaña de vacunación en todo el país de principios de este año.

El suministro sólido en Estados Unidos permitió al presidente Joe Biden prometer esta semana 500 millones de inyecciones más de Pfizer contra el COVID-19 para compartir con el mundo, duplicando la contribución estadounidense. Los grupos de ayuda y las organizaciones de salud han presionado a este y otros países para que mejoren el acceso a las vacunas en países donde las personas más vulnerables no la han recibido.

Entre los desafíos que enfrentan los estados está no ordenar demasiadas dosis y dejar que se desperdicien. Varios estados con bajas tasas de vacunación, incluidos Idaho y Kansas, han informado que han desechado miles de dosis caducadas o están tratando de usar vacunas que están por caducar.

Si bien la mayoría de las vacunas pueden permanecer en los estantes sin abrir durante meses, una vez que se abre un vial, el reloj comienza a correr. Las vacunas solo se pueden usar durante seis a 12 horas, dependiendo del fabricante, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

___

Foody informó desde Chicago. Scott Bauer en Madison, Wisconsin; y Patty Nieberg en Denver contribuyeron a este despacho.

___

Nieberg es miembro del cuerpo de The Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas no cubiertos.