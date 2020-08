EEUU: Georgia llega a primarias con candidata polémica

DALLAS, Georgia, EE.UU. (AP) — Marjorie Taylor Greene es candidata al Congreso, y no se arrepiente de su retórica racista, antimusulmana y su apoyo a una teoría de conspiración antisemita.

Con la segunda vuelta para la nominación republicana en el distrito conservador acercándose, algunos votantes parecen desconocer las polémicas opiniones de Greene, o las rechazan.

Greene recibió la mayor cantidad de votos en las primarias republicanas del 9 de junio para el 14vo distrito legislativo de Georgia, pero no arrasó. Ahora se enfrenta a su colega republicano John Cowan, un neurocirujano, en una segunda vuelta el martes por el banco disponible.

El distrito, que se extiende desde la orilla del área metropolitana de Atlanta hasta la esquina noroeste del estado, en gran parte rural, es muy conservador, y el ganador de la segunda vuelta probablemente obtendrá un boleto a Washington.

Greene a menudo se comunica con sus seguidores a través de videos en redes sociales.

Hace poco, el portal Politico reveló una serie de videos donde Greene, quien es blanca, expresa opiniones racistas, antisemitas y antimusulmanas. En uno de los videos, ella afirma que hay una “invasión islámica” a las oficinas gubernamentales. En otro, dice que los hombres negros e hispanos están siendo retenidos por “las pandillas y el tráfico de drogas”, y luego agrega que “no son los blancos”. También ha promocionado una teoría de conspiración antisemita según la cual el inversionista y filántropo multimillonario George Soros, que es judío, colaboró con los nazis.

La campaña de Greene no respondió a múltiples solicitudes de entrevistas de The Associated Press. Pero anteriormente abordó las críticas en Twitter. “Los medios de noticias falsos, el pantano de DC y sus aliados radicales de izquierda me ven como una amenaza muy seria. No dejaré que me sometan con latigazos”, declaró.

Pero muchos colegas republicanos se han mantenido al margen.

Kerwin Swint, director de la Escuela de Gobierno y Asuntos Internacionales de la Universidad Estatal de Kennesaw, dijo que Greene inicialmente atrajo a muchos conservadores que querían en el asiento legislativo a alguien que llamara la atención, pero ahora sus posibilidades de ganar se han complicado a medida que sale a la luz más información.