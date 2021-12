Dinosaurio hallado en Chile tenía una cola cortante única

Varios restos fósiles encontrados en Chile pertenecen a una especie de dinosaurio de apariencia extraña y de la altura de un perro que tenía una cola única: le servía de arma cortante, anunciaron científicos el miércoles.

Algunos dinosaurios tenían colas con puntas que podían utilizar como armas para herir y otros tenían colas con una especie de mazos. La especie descubierta recientemente y descrita en un estudio en la publicación Nature tenía una característica nunca antes vista en otro animal: siete pares de “cuchillas” en la orilla de la cola como arma cortante, similar a los mazos con cuchillas que empleaban los antiguos guerreros aztecas, dijo el autor principal del estudio, Alex Vargas.

“Se trata de un arma peculiar de verdad”, afirmó Vargas, un paleontólogo de la Universidad de Chile. “Es necesario actualizar los libros para niños sobre animales prehistóricos a fin de que incluyan esta cola extraña… Simplemente parece una locura”.

Debido a que esta criatura herbívora combinaba características de distintas especies, los paleontólogos equivocaron el camino inicialmente. Como el arma estaba al final de la cola como en los estegosaurios, los investigadores llamaron a la especie stegouros elengassen.

Después de que Vargas y su equipo examinaron fragmentos del cráneo y efectuaron cinco análisis distintos de ADN, concluyeron que la especie sólo tenía un parentesco lejano con el estegosaurio. En cambio, se trataba de un miembro raro en el hemisferio sur de la familia anquilosauria de los dinosaurios, que están dotados de armadura. Sin embargo, el nombre stegouros se quedó y la criatura puede confundirse fácilmente con el estegosaurio, que es más conocido.

Se trata de “un nuevo linaje de anquilosaurio”, afirmó Vargas.

Los restos fósiles datan de entre 72 y 75 millones de años, y al parecer corresponden a un ejemplar adulto, con base en la forma como están fusionados los huesos, afirmó Vargas.

El ejemplar fue encontrado con su parte delantera aplastada sobre su vientre y la parte posterior angulada hacia abajo en un nivel inferior, como si hubiera quedado atrapado en arenas movedizas, agregó.

Medido desde la punta de su trompa en forma de pico de ave hasta el extremo de la cola, el stegouros elengassen medía casi dos metros (unos 6 pies), pero en altura habría llegado hasta el muslo de los humanos, informó.

Los stegouros posiblemente utilizaban su cola para defenderse de los grandes depredadores, a los que probablemente también les repelían las protuberancias de hueso, parecidos a una armadura, dijo Vargas.

No sólo se trata de un animal con “una cola realmente extraña”, sino que procede del extremo sur de Chile, “una región en la que no se habían encontrado este tipo de animales antes”, informó el biólogo Curry Rogers, del Macalester College, que no participó en el estudio.

“Apenas estamos arañando la superficie en cuanto a la comprensión integral de la diversidad de los dinosaurios”, afirmó Rogers. “El stegouros nos recuerda que, si miramos en los lugares correctos en los momentos adecuados, hay mucho más por descubrir todavía”.

___

Seth Borenstein está en Twitter como @borenbears

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Huges. La AP es la única responsable de todo el contenido.