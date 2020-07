El actor Johnny Depp llega a la Corte Superior para una audiencia en su caso por difamación en Londres el viernes 24 de julio de 2020. Depp demandó a News Group Newspapers, la editora The Sun, y al editor ejecutivo del diario, Dan Wootton, por un artículo de abril de 2018 que lo calificó como “marido golpeador”. (Aaron Chown/PA via AP) less