Cuatro cosas que puedes hacer para protegerte de la gripe

Arnold Monto, University of Michigan

(THE CONVERSATION) Esta temporada de gripe o influenza ha sido particularmente seria, habiendo provocado varios muertes en México, Brasil y otros países sudamericanos y comenzado después de una temporada severa en EEUU durante el verano del hemisferio sur.

Hay dos subtipos de virus de la gripe A que están involucradas en ambos casos. Uno de los subtipos, llamados A (H3N2), es reconocido por ser malo. Cuando el virus comenzó a circular en los EEUU, los expertos en salud pública comenzaron a preocuparse de que este iba a ser un gran año con un gran número de enfermedades y hospitalizaciones.

Soy médico y epidemiólogo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan. Estudio la influenza y soy parte de grupos de asesoramiento acerca vacunación. He aquí algunas respuestas a las preguntas más frecuentes que he escuchado acerca de la gripe de este año.

1. ¿Es muy tarde para vacunarse?

La inmunidad provista por la vacunación antigripal toma alrededor de dos semanas en desarrollarse. Los médicos y funcionarios de salud pública todavía recomiendan vacunarse si no lo ha hecho ya, porque en gran parte del país los brotes se mantienen fuertes, y la transmisión de la gripe puede durar hasta tarde en la primavera.

Además, hay otro tipo de influenza, B, y a menudo se presenta a final de la temporada. También está incluída en la vacuna.

2. ¿Qué síntomas deberían preocuparme?

Tos y fiebre son los síntomas más característicos de estos casos, aunque la fiebre puede no ser prominente en las personas mayores. En los brotes, los estudios que he realizado con otros investigadores han encontrado que la tos y la fiebre son buenos indicadores de la que tiene la gripe, aunque puede que las personas mayores no desarrollen fiebre. Hay otros síntomas característicos, tales como dolor de cuerpo y malestar general, que le pueden dejar en cama durante varios días.

Debe ponerse en contacto o llamar a su médico si tiene estos síntomas, especialmente si tiene problemas de salud subyacentes o es mayor. Las personas con estas condiciones de riesgo son más propensos a desarrollar complicaciones que pueden ser potencialmente mortales.

3. ¿Es seguro ir al médico?

Muchas personas se preguntan si deben ir a la consulta del médico. La mayoría de los médicos tienen una manera de mantener a las personas infectadas alejados de las personas no infectadas. Sin embargo, con todas las personas enfermas buscando atención de salud durante la temporada de gripe, si llama primero pueden ayudarle a saber que hacer.

4. ¿Debo pedir medicina?

Una de las razones por las cuales debe llamar a su médico es que él o ella podría recetar un medicamento para ayudarle. Hay un grupo de antivirales llamados inhibidores de neuraminidasa que son eficaces en el tratamiento de la gripe, especialmente si el tratamiento comienza temprano, dentro de los dos días del inicio de síntomas. La más conocida es oseltamivir, muchas veces vendida como Tamiflu.

Estudios recientes realizados por nuestro grupo de la Universidad de Michigan confirman que el medicamento acorta la duración de las enfermedades, y, aún más importante, evita complicaciones. En los adultos, estas complicaciones son enfermedades respiratorias inferiores, tales como neumonía y en los niños, otitis media o infecciones del oído medio.

