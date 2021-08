Comando contra bandas de migrantes en Bogotá preocupa a CIDH

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó el miércoles su preocupación por el “comando de operaciones contra estructuras criminales que involucren a población migrante” que se creará en Bogotá para identificar y judicializar a los extranjeros que participen en actividades delictivas.

“La CIDH reitera que mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas de aumento de índices de violencia y criminalidad en los Estados”, indicó la CIDH a través de Twitter.

En el comando de operaciones participará la Policía Metropolitana de Bogotá, Migración Colombia y la Fiscalía. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que este trabajo conjunto se requiere porque dichas bandas delincuenciales “están operando con un altísimo nivel de violencia armada”, sin embargo, no aclaró si han identificado algunas.

"Los dos casos dolorosos de agresión homicida contra dos policías de nuestra ciudad este año han ocurrido justamente por miembros de estructuras criminales de migrantes”, añadió López al recordar que el 11 de agosto murió un patrullero que atendía un procedimiento policial al sur de la ciudad.

Bogotá, una ciudad de más de ocho millones de habitantes, ha recibido el 19% de la población migrante proveniente de Venezuela, lo cual se traduce en 340.000 personas aproximadamente. De acuerdo con Migración Colombia en el país hay 1,7 millones de venezolanos.

En lo que va de 2021 han sido capturadas más de 17.000 personas en Bogotá, 2.550 son ciudadanos extranjeros y 165 han recibido una medida intramural por su presunta participación en delitos, según informó la Policía durante la rueda de prensa.

Analistas consultados por The Associated Press coincidieron en que los migrantes no son el factor decisivo en la inseguridad de Bogotá.

“Nuestros estudios preliminares y seguimiento al tema desde el 2018 nos han indicado que no hay una relación entre migración y criminalidad", dijo a la AP María Emilia Lleras, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz. "Ellos no dominan la lógica criminal de la ciudad, la participación que tienen se da en los espacios más bajos de la cadena criminal, no encontramos que llegaran a controlar las organizaciones”, añadió.

Para Jairo Libreros, profesor titular de Seguridad y Defensa de la Universidad Externado, la ciudad no requiere enfocar sus estrategias contra la población migrante, sino fortalecer la inteligencia policial. “Hay que desmantelar bandas delictivas, que tengan presencia de ciudadanos extranjeros o no es un dato anecdótico, porque esas estructuras no fueron montadas por ellos”, indicó.

Libreros también advierte que los migrantes indocumentados son presa fácil para las bandas criminales que se aprovechan de su vulnerabilidad y que con la creación de este comando operacional podría aumentar la discriminación hacia la población venezolana en la ciudad.

La alcaldesa señaló que Bogotá será la primera ciudad de Colombia en identificar plenamente al 100% de la población migrante con el Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos, un mecanismo de protección al migrante creado por el gobierno colombiano para regularizar a dicha población y permitirle acceder a beneficios sociales. Sin embargo, López advirtió que dicha identificación además servirá para que "quienes estén delinquiendo puedan ser judicializados”.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, le dijo a la AP que con esta advertencia se “pervierte el sentido de la identificación” que incluso podría desincentivar el registro voluntario que hacen los migrantes ante el Estado.

“No los estamos identificando para que si cometen un delito los podamos judicializar, sino porque es un derecho. Para un ciudadano que no tiene documentos poder demostrar que él es quien dice ser es una de las cosas más complejas. Se envía un mensaje muy negativo”, aseguró Rodríguez.