China multa a gigantes tecnológicos por ley antimonopolio

BEIJING (AP) — Gigantes tecnológicos chinos, incluyendo Alibaba Group y Tencent Holdings, fueron sancionados el sábado por no informar de compras corporativas dentro de un operativo antimonopolio del gobernante Partido Comunista.

Las compañías no comunicaron 43 adquisiciones que ocurrieron hasta hace ocho años en virtud de las leyes de “concentración de operaciones”, según la Administración Estatal para la Regulación del Mercado. Cada incumplimiento supone una sanción de 500.000 yuanes (80.000 dólares), agregó.

Beijing ha lanzado medidas antimonopolio y de seguridad de datos, entre otras, contra empresas tecnológicas desde finales de 2020. El partido gobernante teme que las firmas tengan demasiado control sobre sus industrias y les ha advertido que no aprovechen su dominio para engañar a los consumidores o bloquear la entrada de nuevos competidores.

Entre los señalados en la última ronda de sanciones están los vendedores minoristas online JD.com Inc. y Suning Ltd. y el buscador Baidu Inc. Las adquisiciones se remontan a 2013 e incluyeron activos de tecnología de redes, cartografía y tecnología médica.

Las compañías “no declararon la implementación ilegal de la concentración de operaciones”, explicó el regulador en su cibersitio.

Alibaba, la mayor firma de comercio electrónico del mundo por volumen de ventas, recibió una multa de 2.800 millones de dólares en abril por prácticas que, según los reguladores, suprimían la competencia. Meituan, una plataforma de reparto de comida, fue sancionada con 534 millones de dólares el 8 de octubre.