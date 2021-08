California: El fuego se acerca al Lago Tahoe tras evacuación

SOUTH LAKE TAHOE, California, EE.UU. (AP) — Un voraz incendio forestal se acercaba el martes al Lago Tahoe, apenas unas horas después de que las carreteras se vieran atascadas de autos que huían cuando se ordenó la evacuación de la ciudad turística de South Lake Tahoe, en California. Las autoridades advirtieron a las poblaciones justo al otro lado de la frontera estatal, en Nevada, que se preparasen para marcharse.

El popular balneario, que normalmente estaría lleno de decenas de miles de turistas, se veía vacío el lunes conforme el enorme incendio Caldor se expandía por el norte y el sur. Vehículos cargados con bicicletas y equipo de acampada se veían en un denso tráfico, en medio de una bruma parda que olía como una hoguera de acampada. Vehículos de emergencias y policías pasaban a toda velocidad.

“Está más descontrolado de lo que pensaba", dijo sobre el incendio Glenn Naasz, uno de los evacuados. El fuego cruzó el lunes por la noche la autopistas estatales 50 y 89 y quemó cabañas de montaña mientras bajaba por las laderas de la Cuenca del Tahoe.

Ken Breslin estaba parado en un atasco a menos de 1,6 kilómetros (una milla) de su casa en la ciudad de 22.000 personas, y solo le quedaba un cuarto de depósito de combustible en su Ford Escape. Su hijo le había suplicado que se marchara el domingo por la noche, pero él no le hizo caso, seguro de que si llegaba una orden de evacuación sería más avanzada la semana.

“Antes era, ‘No te preocupes... no va a pasar el pico. No va a bajar la colina’. Hay 3.500 bomberos, todas esas topadoras y todo el apoyo aéreo”, dijo. “Hasta esta mañana. No pensé que hubiera una posibilidad de que llegara a esta zona. Ahora es muy real”.

Las llamas estaban apenas a unas millas de South Lake Tahoe y se emitieron advertencias de evacuación para los habitantes del condado Douglas, en Nevada.

Las órdenes de evacuación del lunes, algo inaudito en la ciudad, llegaron al día siguiente de que varias poblaciones situadas unas millas al sur del lago recibieran de pronto la orden de marcharse ante el avance del fuego. El principal centro médico de South Lake Tahoe, el Hospital Barton Memorial, evacuó antes a docenas de pacientes y la policía de El Dorado trasladó presos a una cárcel cercana.

“Hay una actividad de fuego en California que nunca habíamos visto antes. Lo crucial que tiene que saber el público es evacuar pronto”, dijo el jefe Thom Porter, director del Departamento de Bosques y Protección de Incendios de California, o Cal Fire. “Para el resto de ustedes en California: Cada acre puede arder y arderá algún día en este estado”.

La amenaza de incendios era tan generalizada que el Servicio Forestal de Estados Unidos anunció el lunes que todos los bosques nacionales en California cerrarían hasta el 17 de septiembre.

Durante la noche, el ya enorme incendio de Caldor avanzó 11 kilómetros (7 millas) en una zona al nordeste de la autopista 50 y más de 13 kilómetros (8 millas) en otra, según los bomberos.

Más de 15.000 bomberos combatían docenas de incendios en California, incluidos equoos de Utah, Washington, Wisconsin y Virginia Occidental. dijo Mark Ghilarducci, director de la Oficina de Servicios de Emergencia de California. Unos 250 soldados en servicio activo recibían instrucción en el estado de Washington para ayudar con la ardua tarea de desbrozar bosques a mano.