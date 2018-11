CA-Treas-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the race for Treasurer.

TP PR Ma Conlon Alameda 1,135 1,135 439,004 96,738 Alpine 5 5 379 198 Amador 30 30 6,813 10,389 Butte 148 148 42,590 42,200 Calaveras 29 29 8,060 12,233 Colusa 18 18 2,160 3,315 ContraCost 744 744 257,477 110,711 DelNorte 18 18 3,499 4,443 ElDorado 166 166 36,670 47,367 Fresno 640 640 110,092 107,556 Glenn 34 34 2,031 3,867 Humboldt 144 144 24,262 13,086 Imperial 216 216 19,598 10,451 Inyo 23 23 3,332 3,784 Kern 655 655 76,279 105,532 Kings 115 115 16,402 11,929 Lake 70 70 7,174 5,999 Lassen 52 52 2,301 6,523 LosAngeles 4,728 4,728 1,837,741 673,513 Madera 69 69 15,809 22,078 Marin 200 200 90,720 23,440 Mariposa 25 25 2,683 3,981 Mendocino 250 250 10,240 5,121 Merced 269 269 28,704 24,704 Modoc 21 21 868 2,343 Mono 12 12 2,588 1,950 Monterey 176 176 73,491 34,223 Napa 170 170 28,610 14,674 Nevada 68 68 19,429 15,719 Orange 1,546 1,546 482,936 463,420 Placer 358 358 55,297 70,623 Plumas 29 29 3,286 4,819 Riverside 1,072 1,072 220,014 220,226 Sacramento 593 593 250,602 154,928 SanBenito 51 51 11,422 7,606 SanBernard 2,209 2,209 250,827 220,198 SanDiego 2,136 2,136 531,690 390,684 SanFrancis 604 604 285,307 42,767 SanJoaquin 485 485 95,799 78,060 SanLuisObi 156 156 63,252 53,881 SanMateo 525 525 131,604 44,083 SantaBarba 263 263 87,185 52,997 SantaClara 1,098 1,098 410,702 154,123 SantaCruz 266 266 64,890 18,564 Shasta 119 119 22,266 44,605 Sierra 23 23 656 980 Siskiyou 64 64 7,376 9,895 Solano 205 205 91,847 50,090 Sonoma 551 551 93,342 34,987 Stanislaus 348 348 71,527 67,485 Sutter 50 50 10,423 15,792 Tehama 46 46 6,591 13,928 Trinity 25 25 2,500 2,732 Tulare 274 274 36,959 47,896 Tuolumne 73 73 9,414 12,953 Ventura 742 742 141,016 109,324 Yolo 138 138 38,285 16,520 Yuba 33 33 6,865 10,824 Totals 24,312 24,312 6,652,886 3,833,057

AP Elections 11-17-2018 18:15