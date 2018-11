CA-SuptEd-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the race for Supt Public Instruction.

TP PR Thurmnd Tuck Alameda 1,135 1,135 314,069 154,819 Alpine 5 5 259 209 Amador 30 30 5,492 9,726 Butte 148 148 31,672 42,207 Calaveras 29 29 6,315 11,064 Colusa 18 18 1,616 3,020 ContraCost 744 744 200,740 146,771 DelNorte 18 18 2,806 3,585 ElDorado 166 166 28,001 43,411 Fresno 640 640 72,918 122,968 Glenn 34 34 1,615 3,600 Humboldt 144 144 17,679 13,288 Imperial 216 216 11,935 14,608 Inyo 23 23 2,608 3,281 Kern 655 655 60,918 105,545 Kings 115 115 8,172 16,359 Lake 70 70 5,988 5,858 Lassen 52 52 2,312 5,085 LosAngeles 4,728 4,728 1,247,274 948,223 Madera 69 69 11,344 21,709 Marin 200 200 65,987 34,286 Mariposa 25 25 2,086 3,560 Mendocino 250 250 8,149 5,479 Merced 269 269 18,709 28,414 Modoc 21 21 816 1,991 Mono 12 12 1,937 1,900 Monterey 176 176 48,302 47,463 Napa 170 170 21,719 16,740 Nevada 68 68 13,875 16,009 Orange 1,546 1,546 350,068 466,344 Placer 358 358 43,346 66,697 Plumas 29 29 2,542 4,210 Riverside 1,072 1,072 155,776 218,813 Sacramento 593 593 176,981 179,662 SanBenito 51 51 7,894 8,913 SanBernard 2,209 2,209 172,385 228,255 SanDiego 2,136 2,136 348,741 426,365 SanFrancis 604 604 179,622 90,681 SanJoaquin 485 485 67,467 87,291 SanLuisObi 156 156 45,813 54,079 SanMateo 525 525 91,368 61,549 SantaBarba 263 263 58,894 58,996 SantaClara 1,098 1,098 277,608 218,472 SantaCruz 266 266 43,428 29,039 Shasta 119 119 18,935 40,003 Sierra 23 23 502 849 Siskiyou 64 64 5,671 8,956 Solano 205 205 68,715 60,141 Sonoma 551 551 71,972 43,764 Stanislaus 348 348 51,521 70,986 Sutter 50 50 7,694 16,086 Tehama 46 46 5,449 12,441 Trinity 25 25 1,844 2,750 Tulare 274 274 26,001 47,296 Tuolumne 73 73 7,080 11,963 Ventura 742 742 101,941 110,326 Yolo 138 138 27,795 20,682 Yuba 33 33 5,281 10,171 Totals 24,312 24,312 4,637,647 4,486,958

AP Elections 11-17-2018 18:15