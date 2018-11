CA-Senate-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the race for U.S. Senate.

TP PR DeLeon Feinstein Alameda 1,135 1,135 215,118 303,232 Alpine 5 5 263 255 Amador 30 30 8,242 5,833 Butte 148 148 42,096 31,600 Calaveras 29 29 9,917 6,781 Colusa 18 18 2,947 1,586 ContraCost 744 744 144,262 203,190 DelNorte 18 18 4,108 2,486 ElDorado 166 166 37,146 32,442 Fresno 640 640 99,928 91,168 Glenn 34 34 3,143 1,704 Humboldt 144 144 18,823 15,254 Imperial 216 216 15,499 11,993 Inyo 23 23 3,505 2,327 Kern 655 655 90,234 60,070 Kings 115 115 14,851 9,093 Lake 70 70 6,498 5,132 Lassen 52 52 4,767 2,018 LosAngeles 4,728 4,728 984,692 1,372,054 Madera 69 69 18,980 13,246 Marin 200 200 38,063 72,644 Mariposa 25 25 3,176 2,252 Mendocino 250 250 7,223 6,956 Merced 269 269 25,670 21,594 Modoc 21 21 1,764 710 Mono 12 12 2,060 1,899 Monterey 176 176 47,164 52,932 Napa 170 170 17,954 22,030 Nevada 68 68 15,421 14,878 Orange 1,546 1,546 371,630 448,625 Placer 358 358 55,725 48,919 Plumas 29 29 3,939 2,521 Riverside 1,072 1,072 187,580 183,938 Sacramento 593 593 170,513 195,148 SanBenito 51 51 8,989 8,226 SanBernard 2,209 2,209 207,042 206,889 SanDiego 2,136 2,136 378,889 433,626 SanFrancis 604 604 116,589 210,824 SanJoaquin 485 485 83,635 71,258 SanLuisObi 156 156 51,351 50,569 SanMateo 525 525 61,902 105,573 SantaBarba 263 263 56,370 69,721 SantaClara 1,098 1,098 213,578 318,917 SantaCruz 266 266 33,492 46,029 Shasta 119 119 35,115 18,745 Sierra 23 23 808 506 Siskiyou 64 64 8,623 5,535 Solano 205 205 61,589 69,271 Sonoma 551 551 51,650 67,746 Stanislaus 348 348 69,950 52,509 Sutter 50 50 12,768 9,463 Tehama 46 46 11,214 5,412 Trinity 25 25 2,838 1,746 Tulare 274 274 42,620 28,330 Tuolumne 73 73 10,736 7,463 Ventura 742 742 106,428 112,973 Yolo 138 138 23,868 26,956 Yuba 33 33 9,063 5,784 Totals 24,312 24,312 4,332,008 5,180,581

AP Elections 11-17-2018 17:50