CA-SecSt-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the race for Secretary of State.

TP PR Padilla Meuser Alameda 1,135 1,135 437,123 99,152 Alpine 5 5 370 201 Amador 30 30 6,819 10,536 Butte 148 148 42,759 42,377 Calaveras 29 29 8,047 12,364 Colusa 18 18 2,230 3,281 ContraCost 744 744 259,226 110,578 DelNorte 18 18 3,491 4,470 ElDorado 166 166 36,803 47,700 Fresno 640 640 115,567 105,680 Glenn 34 34 2,059 3,866 Humboldt 144 144 24,288 13,222 Imperial 216 216 20,277 9,960 Inyo 23 23 3,338 3,803 Kern 655 655 76,710 106,665 Kings 115 115 11,966 16,399 Lake 70 70 7,089 6,091 Lassen 52 52 2,348 6,543 LosAngeles 4,728 4,728 1,867,237 661,880 Madera 69 69 16,153 21,900 Marin 200 200 91,813 22,526 Mariposa 25 25 2,701 3,973 Mendocino 250 250 10,211 5,209 Merced 269 269 29,175 24,518 Modoc 21 21 894 2,333 Mono 12 12 2,621 1,931 Monterey 176 176 73,558 34,358 Napa 170 170 28,739 14,748 Nevada 68 68 19,434 15,859 Orange 1,546 1,546 488,360 461,280 Placer 358 358 55,853 70,705 Plumas 29 29 3,283 4,875 Riverside 1,072 1,072 223,029 220,110 Sacramento 593 593 249,888 157,654 SanBenito 51 51 11,446 7,532 SanBernard 2,209 2,209 253,216 220,148 SanDiego 2,136 2,136 543,531 390,305 SanFrancis 604 604 287,096 41,032 SanJoaquin 485 485 97,119 77,246 SanLuisObi 156 156 64,008 54,282 SanMateo 525 525 131,222 43,999 SantaBarba 263 263 88,962 52,664 SantaClara 1,098 1,098 409,770 154,421 SantaCruz 266 266 65,596 18,360 Shasta 119 119 21,970 45,189 Sierra 23 23 658 985 Siskiyou 64 64 7,463 9,922 Solano 205 205 91,163 51,096 Sonoma 551 551 93,465 35,063 Stanislaus 348 348 71,565 67,778 Sutter 50 50 10,653 15,706 Tehama 46 46 6,630 13,967 Trinity 25 25 2,452 2,794 Tulare 274 274 37,712 47,503 Tuolumne 73 73 9,287 13,053 Ventura 742 742 142,525 109,317 Yolo 138 138 38,132 16,680 Yuba 33 33 6,913 10,856 Totals 24,312 24,312 6,716,013 3,826,645

AP Elections 11-17-2018 18:15