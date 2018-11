CA-Prop-8-CapDialysisCharge-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the voting on the Proposition 8 - Regulate Dialysis Charges.

TP PR Yes No Alameda 1,135 1,135 260,805 268,196 Alpine 5 5 283 269 Amador 30 30 5,252 11,775 Butte 148 148 30,003 54,299 Calaveras 29 29 6,353 13,732 Colusa 18 18 1,528 3,933 ContraCost 744 744 156,500 216,539 DelNorte 18 18 3,452 4,287 ElDorado 166 166 27,654 54,664 Fresno 640 640 68,068 150,172 Glenn 34 34 1,464 4,472 Humboldt 144 144 17,835 18,703 Imperial 216 216 12,168 17,579 Inyo 23 23 2,244 4,721 Kern 655 655 51,397 128,460 Kings 115 115 7,969 20,139 Lake 70 70 4,782 8,172 Lassen 52 52 2,610 6,115 LosAngeles 4,728 4,728 1,024,428 1,456,513 Madera 69 69 11,219 26,379 Marin 200 200 46,629 64,468 Mariposa 25 25 2,105 4,440 Mendocino 250 250 6,776 8,281 Merced 269 269 17,545 36,104 Modoc 21 21 805 2,390 Mono 12 12 1,851 2,560 Monterey 176 176 45,818 60,823 Napa 170 170 17,360 25,570 Nevada 68 68 13,252 21,389 Orange 1,546 1,546 347,271 588,337 Placer 358 358 38,983 85,755 Plumas 29 29 2,603 5,418 Riverside 1,072 1,072 144,186 294,046 Sacramento 593 593 154,391 249,636 SanBenito 51 51 6,968 11,883 SanBernard 2,209 2,209 156,859 312,456 SanDiego 2,136 2,136 359,162 555,854 SanFrancis 604 604 188,112 140,914 SanJoaquin 485 485 63,980 110,083 SanLuisObi 156 156 41,964 73,927 SanMateo 525 525 72,555 100,698 SantaBarba 263 263 56,269 82,470 SantaClara 1,098 1,098 245,857 305,734 SantaCruz 266 266 36,211 45,754 Shasta 119 119 17,162 49,077 Sierra 23 23 601 1,000 Siskiyou 64 64 6,705 10,115 Solano 205 205 55,631 85,485 Sonoma 551 551 51,192 75,162 Stanislaus 348 348 45,650 92,959 Sutter 50 50 7,638 18,476 Tehama 46 46 5,195 15,151 Trinity 25 25 1,685 3,503 Tulare 274 274 23,808 60,656 Tuolumne 73 73 7,137 14,964 Ventura 742 742 93,469 157,332 Yolo 138 138 21,680 32,053 Yuba 33 33 5,515 12,003 Totals 24,312 24,312 4,106,594 6,286,045

AP Elections 11-17-2018 18:05