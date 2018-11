CA-Prop-7-DaylightSaveChnge-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the voting on the Proposition 7 - Allow Daylight Saving Change.

TP PR Yes No Alameda 1,135 1,135 319,234 206,151 Alpine 5 5 336 225 Amador 30 30 9,586 7,412 Butte 148 148 48,470 34,913 Calaveras 29 29 11,072 8,908 Colusa 18 18 2,779 2,618 ContraCost 744 744 217,066 155,765 DelNorte 18 18 3,795 3,937 ElDorado 166 166 50,760 31,542 Fresno 640 640 101,102 115,324 Glenn 34 34 3,086 2,787 Humboldt 144 144 21,651 14,771 Imperial 216 216 17,574 12,086 Inyo 23 23 4,085 2,779 Kern 655 655 84,990 93,794 Kings 115 115 12,851 14,982 Lake 70 70 7,329 5,574 Lassen 52 52 4,701 4,001 LosAngeles 4,728 4,728 1,464,199 965,376 Madera 69 69 17,594 19,872 Marin 200 200 65,276 45,225 Mariposa 25 25 3,637 2,879 Mendocino 250 250 9,039 5,800 Merced 269 269 26,012 27,078 Modoc 21 21 1,656 1,481 Mono 12 12 2,709 1,745 Monterey 176 176 66,886 39,180 Napa 170 170 26,148 16,702 Nevada 68 68 20,021 14,689 Orange 1,546 1,546 585,040 344,647 Placer 358 358 74,962 49,296 Plumas 29 29 4,251 3,740 Riverside 1,072 1,072 263,085 171,247 Sacramento 593 593 227,884 175,463 SanBenito 51 51 10,496 8,440 SanBernard 2,209 2,209 262,550 202,618 SanDiego 2,136 2,136 625,389 285,767 SanFrancis 604 604 217,798 106,482 SanJoaquin 485 485 92,181 80,107 SanLuisObi 156 156 71,608 44,354 SanMateo 525 525 106,913 66,205 SantaBarba 263 263 90,571 47,571 SantaClara 1,098 1,098 325,620 227,813 SantaCruz 266 266 51,448 30,544 Shasta 119 119 36,128 29,319 Sierra 23 23 902 693 Siskiyou 64 64 9,339 7,454 Solano 205 205 78,263 61,588 Sonoma 551 551 74,154 51,950 Stanislaus 348 348 70,570 65,931 Sutter 50 50 13,915 11,864 Tehama 46 46 10,367 9,659 Trinity 25 25 2,811 2,322 Tulare 274 274 39,747 43,877 Tuolumne 73 73 12,690 9,206 Ventura 742 742 156,092 93,521 Yolo 138 138 31,678 21,930 Yuba 33 33 9,623 7,796 Totals 24,312 24,312 6,179,719 4,119,000

AP Elections 11-17-2018 18:05