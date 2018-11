CA-Prop-6-RepealGasTax-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the voting on the Proposition 6 - Repeal State Gas Tax.

TP PR Yes No Alameda 1,135 1,135 132,446 404,459 Alpine 5 5 175 399 Amador 30 30 10,421 6,926 Butte 148 148 41,018 43,919 Calaveras 29 29 12,217 8,150 Colusa 18 18 3,413 2,093 ContraCost 744 744 128,603 244,119 DelNorte 18 18 4,097 3,727 ElDorado 166 166 48,400 35,461 Fresno 640 640 116,903 102,503 Glenn 34 34 3,695 2,263 Humboldt 144 144 12,731 24,467 Imperial 216 216 13,905 15,904 Inyo 23 23 3,534 3,484 Kern 655 655 103,729 77,007 Kings 115 115 16,873 11,351 Lake 70 70 6,021 7,025 Lassen 52 52 5,867 2,982 LosAngeles 4,728 4,728 976,245 1,541,394 Madera 69 69 22,711 15,180 Marin 200 200 26,052 87,132 Mariposa 25 25 3,708 2,914 Mendocino 250 250 5,090 10,080 Merced 269 269 26,079 27,615 Modoc 21 21 2,063 1,145 Mono 12 12 1,813 2,684 Monterey 176 176 38,095 68,958 Napa 170 170 15,740 27,755 Nevada 68 68 17,379 17,784 Orange 1,546 1,546 518,821 427,670 Placer 358 358 71,292 54,816 Plumas 29 29 4,525 3,589 Riverside 1,072 1,072 245,867 186,520 Sacramento 593 593 185,564 223,631 SanBenito 51 51 8,332 10,704 SanBernard 2,209 2,209 269,988 203,390 SanDiego 2,136 2,136 480,168 453,163 SanFrancis 604 604 55,250 272,530 SanJoaquin 485 485 85,584 88,427 SanLuisObi 156 156 53,537 63,899 SanMateo 525 525 51,165 124,086 SantaBarba 263 263 54,766 85,475 SantaClara 1,098 1,098 177,865 382,468 SantaCruz 266 266 21,660 61,675 Shasta 119 119 40,806 25,776 Sierra 23 23 852 775 Siskiyou 64 64 9,271 7,667 Solano 205 205 61,597 79,930 Sonoma 551 551 37,654 90,304 Stanislaus 348 348 70,562 68,371 Sutter 50 50 16,067 10,292 Tehama 46 46 12,500 7,861 Trinity 25 25 2,665 2,558 Tulare 274 274 49,538 35,360 Tuolumne 73 73 12,388 9,954 Ventura 742 742 122,829 131,404 Yolo 138 138 18,524 36,122 Yuba 33 33 10,966 6,694 Totals 24,312 24,312 4,549,626 5,953,991

AP Elections 11-17-2018 17:50