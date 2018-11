CA-Prop-5-SeniorPropTxTrnsf-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the voting on the Proposition 5 - Property Tax Base Transfers.

TP PR Yes No Alameda 1,135 1,135 169,956 357,714 Alpine 5 5 174 387 Amador 30 30 6,995 9,735 Butte 148 148 31,497 51,399 Calaveras 29 29 8,236 11,482 Colusa 18 18 2,267 3,091 ContraCost 744 744 146,347 221,031 DelNorte 18 18 3,486 4,183 ElDorado 166 166 38,800 42,925 Fresno 640 640 73,844 140,563 Glenn 34 34 2,375 3,461 Humboldt 144 144 10,912 25,316 Imperial 216 216 11,734 17,720 Inyo 23 23 2,401 4,358 Kern 655 655 81,867 96,710 Kings 115 115 11,510 16,298 Lake 70 70 4,925 7,914 Lassen 52 52 4,150 4,537 LosAngeles 4,728 4,728 925,275 1,532,845 Madera 69 69 15,436 21,849 Marin 200 200 38,086 72,533 Mariposa 25 25 2,599 3,854 Mendocino 250 250 4,918 9,898 Merced 269 269 20,348 32,493 Modoc 21 21 1,354 1,793 Mono 12 12 1,581 2,855 Monterey 176 176 39,609 65,883 Napa 170 170 17,583 25,035 Nevada 68 68 15,324 19,089 Orange 1,546 1,546 463,986 462,469 Placer 358 358 56,546 66,795 Plumas 29 29 3,386 4,551 Riverside 1,072 1,072 211,614 222,193 Sacramento 593 593 149,996 250,317 SanBenito 51 51 7,803 10,901 SanBernard 2,209 2,209 219,523 244,032 SanDiego 2,136 2,136 404,231 498,142 SanFrancis 604 604 80,210 242,628 SanJoaquin 485 485 67,056 104,081 SanLuisObi 156 156 49,536 65,270 SanMateo 525 525 66,349 106,133 SantaBarba 263 263 52,397 85,404 SantaClara 1,098 1,098 223,192 329,597 SantaCruz 266 266 27,258 54,539 Shasta 119 119 28,587 36,502 Sierra 23 23 601 981 Siskiyou 64 64 6,103 10,526 Solano 205 205 53,369 84,571 Sonoma 551 551 42,973 82,228 Stanislaus 348 348 55,321 80,579 Sutter 50 50 11,905 13,691 Tehama 46 46 7,964 11,888 Trinity 25 25 1,868 3,239 Tulare 274 274 33,029 50,333 Tuolumne 73 73 9,899 11,854 Ventura 742 742 114,580 135,235 Yolo 138 138 16,820 36,453 Yuba 33 33 7,490 9,781 Totals 24,312 24,312 4,167,181 6,121,864

AP Elections 11-17-2018 18:05