CA-Prop-4-ChildHospBonds-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the voting on the Proposition 4 - Children's Hospital Bonds.

TP PR Yes No Alameda 1,135 1,135 357,640 157,168 Alpine 5 5 336 225 Amador 30 30 7,513 9,364 Butte 148 148 43,925 39,495 Calaveras 29 29 9,101 10,748 Colusa 18 18 2,716 2,681 ContraCost 744 744 243,023 130,557 DelNorte 18 18 3,420 4,255 ElDorado 166 166 40,333 42,095 Fresno 640 640 120,969 95,389 Glenn 34 34 2,642 3,229 Humboldt 144 144 19,772 16,572 Imperial 216 216 20,200 9,456 Inyo 23 23 3,496 3,346 Kern 655 655 96,889 83,172 Kings 115 115 15,618 12,393 Lake 70 70 6,921 6,027 Lassen 52 52 3,892 4,823 LosAngeles 4,728 4,728 1,709,035 775,868 Madera 69 69 19,387 18,200 Marin 200 200 70,516 39,854 Mariposa 25 25 2,953 3,536 Mendocino 250 250 8,650 6,266 Merced 269 269 33,504 19,846 Modoc 21 21 1,330 1,813 Mono 12 12 2,353 2,082 Monterey 176 176 67,684 38,454 Napa 170 170 25,394 17,556 Nevada 68 68 17,793 16,686 Orange 1,546 1,546 522,186 410,492 Placer 358 358 63,169 61,211 Plumas 29 29 3,421 4,543 Riverside 1,072 1,072 258,412 178,360 Sacramento 593 593 235,925 166,704 SanBenito 51 51 10,868 7,944 SanBernard 2,209 2,209 270,958 196,372 SanDiego 2,136 2,136 537,066 371,681 SanFrancis 604 604 234,606 89,188 SanJoaquin 485 485 102,071 70,671 SanLuisObi 156 156 61,886 53,029 SanMateo 525 525 109,149 63,671 SantaBarba 263 263 78,517 59,496 SantaClara 1,098 1,098 353,839 204,298 SantaCruz 266 266 51,503 30,495 Shasta 119 119 30,259 35,293 Sierra 23 23 727 860 Siskiyou 64 64 8,098 8,656 Solano 205 205 84,707 54,619 Sonoma 551 551 75,284 50,066 Stanislaus 348 348 82,014 55,240 Sutter 50 50 13,261 12,438 Tehama 46 46 8,485 11,536 Trinity 25 25 2,328 2,815 Tulare 274 274 47,648 34,248 Tuolumne 73 73 10,401 11,498 Ventura 742 742 149,076 101,611 Yolo 138 138 33,572 20,231 Yuba 33 33 8,190 9,146 Totals 24,312 24,312 6,404,631 3,947,568

AP Elections 11-17-2018 18:05