CA-Prop-3-WaterQualityBonds-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the voting on the Proposition 3 - Water and Environment Bonds.

TP PR Yes No Alameda 1,135 1,135 277,204 233,534 Alpine 5 5 230 332 Amador 30 30 5,914 10,965 Butte 148 148 35,499 47,317 Calaveras 29 29 7,216 12,572 Colusa 18 18 2,526 2,867 ContraCost 744 744 186,927 183,729 DelNorte 18 18 2,804 4,884 ElDorado 166 166 30,750 51,357 Fresno 640 640 112,428 101,373 Glenn 34 34 2,356 3,531 Humboldt 144 144 15,688 20,833 Imperial 216 216 16,749 12,733 Inyo 23 23 2,647 4,188 Kern 655 655 80,617 98,675 Kings 115 115 14,223 13,598 Lake 70 70 6,139 6,769 Lassen 52 52 2,640 6,076 LosAngeles 4,728 4,728 1,202,459 1,246,131 Madera 69 69 17,109 20,284 Marin 200 200 51,618 58,903 Mariposa 25 25 2,444 4,050 Mendocino 250 250 6,965 7,876 Merced 269 269 28,452 24,471 Modoc 21 21 1,100 2,071 Mono 12 12 2,106 2,338 Monterey 176 176 55,440 48,911 Napa 170 170 21,633 20,216 Nevada 68 68 14,059 20,421 Orange 1,546 1,546 410,880 511,114 Placer 358 358 47,192 76,091 Plumas 29 29 2,636 5,332 Riverside 1,072 1,072 203,900 228,611 Sacramento 593 593 184,505 214,419 SanBenito 51 51 9,589 9,220 SanBernard 2,209 2,209 212,465 249,999 SanDiego 2,136 2,136 421,872 463,421 SanFrancis 604 604 191,433 130,088 SanJoaquin 485 485 80,668 90,144 SanLuisObi 156 156 50,657 63,972 SanMateo 525 525 90,503 80,229 SantaBarba 263 263 61,798 75,545 SantaClara 1,098 1,098 291,306 264,851 SantaCruz 266 266 43,752 38,289 Shasta 119 119 21,470 43,952 Sierra 23 23 554 1,042 Siskiyou 64 64 5,612 11,194 Solano 205 205 68,022 70,270 Sonoma 551 551 65,539 59,496 Stanislaus 348 348 63,530 72,579 Sutter 50 50 10,912 14,617 Tehama 46 46 6,871 13,115 Trinity 25 25 1,549 3,624 Tulare 274 274 42,014 39,054 Tuolumne 73 73 8,356 13,406 Ventura 742 742 116,968 131,145 Yolo 138 138 27,299 26,093 Yuba 33 33 7,144 10,141 Totals 24,312 24,312 4,954,938 5,282,058

AP Elections 11-17-2018 18:05