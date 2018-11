CA-Prop-2-MentlIlHouseBonds-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the voting on the Proposition 2 - Mental Illness Housing Bonds.

TP PR Yes No Alameda 1,135 1,135 378,158 140,562 Alpine 5 5 360 209 Amador 30 30 7,328 9,685 Butte 148 148 47,855 36,566 Calaveras 29 29 8,682 11,348 Colusa 18 18 2,433 2,987 ContraCost 744 744 243,855 124,546 DelNorte 18 18 4,069 3,576 ElDorado 166 166 40,863 42,170 Fresno 640 640 115,119 102,706 Glenn 34 34 2,424 3,295 Humboldt 144 144 22,488 14,359 Imperial 216 216 18,497 11,304 Inyo 23 23 3,572 3,360 Kern 655 655 87,354 93,315 Kings 115 115 13,519 14,608 Lake 70 70 6,978 5,967 Lassen 52 52 3,344 5,399 LosAngeles 4,728 4,728 1,702,937 763,944 Madera 69 69 17,008 20,692 Marin 200 200 83,170 29,016 Mariposa 25 25 2,910 3,647 Mendocino 250 250 9,211 5,863 Merced 269 269 29,515 23,550 Modoc 21 21 1,161 2,047 Mono 12 12 2,534 2,036 Monterey 176 176 72,649 34,410 Napa 170 170 26,651 15,797 Nevada 68 68 19,383 15,391 Orange 1,546 1,546 523,454 411,113 Placer 358 358 64,068 60,967 Plumas 29 29 3,455 4,554 Riverside 1,072 1,072 243,675 194,441 Sacramento 593 593 250,572 153,700 SanBenito 51 51 10,417 8,567 SanBernard 2,209 2,209 260,073 207,564 SanDiego 2,136 2,136 563,602 352,717 SanFrancis 604 604 260,932 68,241 SanJoaquin 485 485 100,661 72,260 SanLuisObi 156 156 66,812 49,637 SanMateo 525 525 117,898 55,432 SantaBarba 263 263 86,179 53,827 SantaClara 1,098 1,098 368,960 193,210 SantaCruz 266 266 56,313 27,233 Shasta 119 119 30,760 35,324 Sierra 23 23 730 881 Siskiyou 64 64 8,335 8,628 Solano 205 205 84,902 55,085 Sonoma 551 551 81,772 44,300 Stanislaus 348 348 79,821 57,940 Sutter 50 50 11,921 13,924 Tehama 46 46 8,393 11,773 Trinity 25 25 2,393 2,794 Tulare 274 274 40,968 40,900 Tuolumne 73 73 10,378 11,695 Ventura 742 742 149,510 102,633 Yolo 138 138 34,881 19,355 Yuba 33 33 7,921 9,585 Totals 24,312 24,312 6,503,783 3,870,635

