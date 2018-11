CA-Prop-12-FarmAnimSpaceMin-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the voting on the Proposition 12 - Farm Animal Space Minimum.

TP PR Yes No Alameda 1,135 1,135 373,969 150,129 Alpine 5 5 335 234 Amador 30 30 8,011 9,040 Butte 148 148 40,773 42,827 Calaveras 29 29 9,319 10,818 Colusa 18 18 2,201 3,241 ContraCost 744 744 241,623 124,423 DelNorte 18 18 3,369 4,373 ElDorado 166 166 40,298 42,028 Fresno 640 640 102,679 114,309 Glenn 34 34 1,862 3,970 Humboldt 144 144 21,091 15,489 Imperial 216 216 16,789 12,556 Inyo 23 23 3,564 3,391 Kern 655 655 73,570 104,822 Kings 115 115 11,623 15,985 Lake 70 70 7,227 5,734 Lassen 52 52 2,516 6,203 LosAngeles 4,728 4,728 1,765,732 721,252 Madera 69 69 16,202 21,389 Marin 200 200 80,480 31,553 Mariposa 25 25 2,922 3,611 Mendocino 250 250 9,011 5,877 Merced 269 269 25,174 27,718 Modoc 21 21 813 2,258 Mono 12 12 2,596 1,861 Monterey 176 176 66,485 39,108 Napa 170 170 26,940 15,998 Nevada 68 68 19,322 15,543 Orange 1,546 1,546 544,185 387,525 Placer 358 358 60,860 63,070 Plumas 29 29 3,564 4,439 Riverside 1,072 1,072 249,441 187,780 Sacramento 593 593 229,526 171,492 SanBenito 51 51 10,114 8,481 SanBernard 2,209 2,209 270,287 194,356 SanDiego 2,136 2,136 548,836 358,586 SanFrancis 604 604 238,105 92,300 SanJoaquin 485 485 93,765 78,064 SanLuisObi 156 156 56,896 58,259 SanMateo 525 525 113,595 57,744 SantaBarba 263 263 83,675 54,421 SantaClara 1,098 1,098 374,607 182,025 SantaCruz 266 266 54,714 27,436 Shasta 119 119 24,781 40,413 Sierra 23 23 781 846 Siskiyou 64 64 6,794 9,938 Solano 205 205 85,203 54,373 Sonoma 551 551 74,922 50,433 Stanislaus 348 348 65,229 72,102 Sutter 50 50 12,112 13,726 Tehama 46 46 6,755 13,074 Trinity 25 25 2,185 2,966 Tulare 274 274 36,161 47,628 Tuolumne 73 73 10,833 11,249 Ventura 742 742 157,652 93,947 Yolo 138 138 31,362 22,554 Yuba 33 33 7,998 9,278 Totals 24,312 24,312 6,431,434 3,924,245

AP Elections 11-17-2018 18:05