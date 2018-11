CA-Prop-11-ExpndEMTOnCall-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the voting on the Proposition 11 - Expand EMT On-Call Time.

TP PR Yes No Alameda 1,135 1,135 259,897 263,165 Alpine 5 5 283 268 Amador 30 30 10,566 6,450 Butte 148 148 49,706 33,850 Calaveras 29 29 12,436 7,610 Colusa 18 18 3,437 1,958 ContraCost 744 744 211,133 154,493 DelNorte 18 18 4,754 2,928 ElDorado 166 166 53,674 28,360 Fresno 640 640 132,045 84,644 Glenn 34 34 3,682 2,164 Humboldt 144 144 19,080 17,138 Imperial 216 216 17,773 11,623 Inyo 23 23 4,321 2,547 Kern 655 655 115,548 64,069 Kings 115 115 17,498 10,610 Lake 70 70 7,493 5,385 Lassen 52 52 5,629 3,077 LosAngeles 4,728 4,728 1,488,008 994,616 Madera 69 69 22,020 15,406 Marin 200 200 55,201 54,849 Mariposa 25 25 3,799 2,708 Mendocino 250 250 7,935 6,961 Merced 269 269 31,272 21,556 Modoc 21 21 1,989 1,180 Mono 12 12 2,808 1,608 Monterey 176 176 60,267 45,545 Napa 170 170 26,010 16,843 Nevada 68 68 22,237 12,224 Orange 1,546 1,546 618,504 312,789 Placer 358 358 82,110 42,027 Plumas 29 29 5,127 2,807 Riverside 1,072 1,072 280,904 157,675 Sacramento 593 593 249,795 150,634 SanBenito 51 51 11,011 7,809 SanBernard 2,209 2,209 290,240 175,226 SanDiego 2,136 2,136 577,776 335,015 SanFrancis 604 604 127,087 200,183 SanJoaquin 485 485 103,629 68,482 SanLuisObi 156 156 73,721 41,971 SanMateo 525 525 96,786 74,158 SantaBarba 263 263 85,528 52,947 SantaClara 1,098 1,098 342,082 213,739 SantaCruz 266 266 41,866 40,160 Shasta 119 119 40,496 25,340 Sierra 23 23 978 624 Siskiyou 64 64 10,039 6,685 Solano 205 205 80,832 59,197 Sonoma 551 551 69,227 55,321 Stanislaus 348 348 82,715 54,701 Sutter 50 50 16,583 9,220 Tehama 46 46 11,879 8,229 Trinity 25 25 2,963 2,161 Tulare 274 274 53,755 30,344 Tuolumne 73 73 14,211 7,713 Ventura 742 742 154,124 97,370 Yolo 138 138 31,602 21,986 Yuba 33 33 10,640 6,675 Totals 24,312 24,312 6,216,711 4,135,023

AP Elections 11-17-2018 18:05