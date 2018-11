CA-Prop-10-ExpndRentControl-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the voting on the Proposition 10 - Remove Rent Control Limits.

TP PR Yes No Alameda 1,135 1,135 275,120 260,863 Alpine 5 5 245 318 Amador 30 30 4,243 12,865 Butte 148 148 28,108 56,531 Calaveras 29 29 4,658 15,503 Colusa 18 18 1,236 4,211 ContraCost 744 744 145,470 223,677 DelNorte 18 18 2,432 5,321 ElDorado 166 166 22,513 60,459 Fresno 640 640 60,735 157,235 Glenn 34 34 1,290 4,615 Humboldt 144 144 16,875 19,919 Imperial 216 216 10,790 18,806 Inyo 23 23 2,098 4,907 Kern 655 655 42,980 133,642 Kings 115 115 6,457 21,789 Lake 70 70 4,367 8,604 Lassen 52 52 1,660 7,073 LosAngeles 4,728 4,728 1,232,100 1,293,511 Madera 69 69 8,901 28,732 Marin 200 200 46,893 65,389 Mariposa 25 25 1,727 4,877 Mendocino 250 250 6,332 8,714 Merced 269 269 16,593 36,747 Modoc 21 21 586 2,617 Mono 12 12 1,676 2,798 Monterey 176 176 46,860 59,763 Napa 170 170 16,788 26,503 Nevada 68 68 11,898 22,938 Orange 1,546 1,546 316,740 624,435 Placer 358 358 32,697 92,844 Plumas 29 29 1,941 6,101 Riverside 1,072 1,072 133,378 308,250 Sacramento 593 593 157,559 249,185 SanBenito 51 51 6,815 12,157 SanBernard 2,209 2,209 148,704 318,732 SanDiego 2,136 2,136 343,860 577,351 SanFrancis 604 604 176,255 160,472 SanJoaquin 485 485 54,466 119,303 SanLuisObi 156 156 42,601 74,085 SanMateo 525 525 70,114 104,801 SantaBarba 263 263 58,885 81,503 SantaClara 1,098 1,098 243,061 321,320 SantaCruz 266 266 34,994 48,629 Shasta 119 119 14,107 52,352 Sierra 23 23 428 1,176 Siskiyou 64 64 4,938 11,903 Solano 205 205 53,558 87,598 Sonoma 551 551 53,157 74,280 Stanislaus 348 348 42,017 96,805 Sutter 50 50 6,154 19,934 Tehama 46 46 4,068 16,317 Trinity 25 25 1,403 3,767 Tulare 274 274 20,684 63,683 Tuolumne 73 73 5,704 16,497 Ventura 742 742 94,624 159,107 Yolo 138 138 23,425 30,694 Yuba 33 33 4,300 13,119 Totals 24,312 24,312 4,172,268 6,315,327

AP Elections 11-17-2018 18:05