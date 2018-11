CA-Prop-1-HouseAssistBonds-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the voting on the Proposition 1 - Housing Assistance Bonds.

TP PR Yes No Alameda 1,135 1,135 353,115 159,744 Alpine 5 5 320 250 Amador 30 30 6,474 10,581 Butte 148 148 39,457 44,686 Calaveras 29 29 7,519 12,507 Colusa 18 18 2,024 3,371 ContraCost 744 744 214,910 153,049 DelNorte 18 18 3,234 4,551 ElDorado 166 166 32,027 50,941 Fresno 640 640 97,979 120,219 Glenn 34 34 2,051 3,744 Humboldt 144 144 20,609 16,186 Imperial 216 216 16,751 12,920 Inyo 23 23 3,020 3,758 Kern 655 655 73,861 106,962 Kings 115 115 11,781 16,396 Lake 70 70 6,165 6,576 Lassen 52 52 2,432 6,321 LosAngeles 4,728 4,728 1,553,276 888,714 Madera 69 69 14,673 23,062 Marin 200 200 75,075 37,251 Mariposa 25 25 2,527 4,032 Mendocino 250 250 8,803 6,270 Merced 269 269 26,449 26,554 Modoc 21 21 845 2,342 Mono 12 12 2,188 2,285 Monterey 176 176 63,344 43,682 Napa 170 170 24,089 18,196 Nevada 68 68 17,355 17,446 Orange 1,546 1,546 426,197 503,268 Placer 358 358 49,430 75,208 Plumas 29 29 2,941 5,084 Riverside 1,072 1,072 215,416 223,097 Sacramento 593 593 216,101 179,784 SanBenito 51 51 9,068 9,911 SanBernard 2,209 2,209 223,669 241,811 SanDiego 2,136 2,136 474,454 442,396 SanFrancis 604 604 244,544 84,320 SanJoaquin 485 485 82,992 89,344 SanLuisObi 156 156 55,657 60,395 SanMateo 525 525 104,784 68,412 SantaBarba 263 263 75,183 64,670 SantaClara 1,098 1,098 333,280 227,945 SantaCruz 266 266 51,025 31,899 Shasta 119 119 22,397 43,707 Sierra 23 23 629 979 Siskiyou 64 64 6,910 10,032 Solano 205 205 76,803 62,861 Sonoma 551 551 74,963 50,944 Stanislaus 348 348 67,459 69,973 Sutter 50 50 10,106 15,692 Tehama 46 46 6,700 13,421 Trinity 25 25 2,100 3,077 Tulare 274 274 34,223 47,697 Tuolumne 73 73 9,138 12,924 Ventura 742 742 128,848 123,388 Yolo 138 138 32,188 21,899 Yuba 33 33 7,023 10,486 Totals 24,312 24,312 5,726,581 4,597,220

AP Elections 11-17-2018 18:05