CA-Pres-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the race for President.

Jorgensn LaRiva Alameda 6,119 2,412 Alpine 14 2 Amador 349 41 Butte 1,728 275 Calaveras 352 44 Colusa 79 27 ContraCost 5,970 1,231 DelNorte 149 33 ElDorado 1,854 106 Fresno 3,910 640 Glenn 120 32 Humboldt 565 160 Imperial 253 177 Inyo 125 21 Kern 2,135 563 Kings 575 165 Lake 94 18 Lassen 137 16 LosAngeles 34,238 15,105 Madera 599 156 Marin 1,198 200 Mariposa 155 22 Mendocino 248 90 Merced 821 373 Modoc 31 19 Mono 126 18 Monterey 1,722 455 Napa 844 144 Nevada 722 116 Orange 17,044 3,319 Placer 3,465 295 Plumas 142 25 Riverside 5,758 1,544 Sacramento 6,201 1,586 SanBenito 337 81 SanBernard 6,393 2,235 SanDiego 20,897 2,762 SanFrancis 3,261 1,529 SanJoaquin 1,725 570 SanLuisObi 2,286 255 SanMateo 3,027 665 SantaBarba 2,317 489 SantaClara 8,634 2,001 SantaCruz 1,641 393 Shasta 1,197 177 Sierra 27 6 Siskiyou 310 51 Solano 2,427 599 Sonoma 1,958 410 Stanislaus 2,195 615 Sutter 506 112 Tehama 327 58 Trinity 25 11 Tulare 1,449 514 Tuolumne 426 58 Ventura 4,978 954 Yolo 648 186 Yuba 446 82 Totals 165,279 44,243

AP Elections 11-11-2020 16:20