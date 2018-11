CA-Gov-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the race for Governor.

TP PR Newsom Cox Alameda 1,135 1,135 438,290 107,396 Alpine 5 5 363 220 Amador 30 30 6,233 11,356 Butte 148 148 40,333 46,293 Calaveras 29 29 7,459 13,295 Colusa 18 18 1,925 3,674 ContraCost 744 744 257,159 122,141 DelNorte 18 18 3,294 4,720 ElDorado 166 166 34,683 51,134 Fresno 640 640 108,235 115,983 Glenn 34 34 1,763 4,276 Humboldt 144 144 23,205 14,083 Imperial 216 216 18,561 11,830 Inyo 23 23 3,212 4,001 Kern 655 655 73,532 111,073 Kings 115 115 11,418 17,253 Lake 70 70 6,740 6,619 Lassen 52 52 2,034 6,937 LosAngeles 4,728 4,728 1,827,010 737,872 Madera 69 69 14,992 23,416 Marin 200 200 93,097 24,429 Mariposa 25 25 2,575 4,141 Mendocino 250 250 9,917 5,696 Merced 269 269 27,709 26,644 Modoc 21 21 769 2,497 Mono 12 12 2,550 2,037 Monterey 176 176 71,408 37,512 Napa 170 170 28,138 15,943 Nevada 68 68 18,504 16,340 Orange 1,546 1,546 476,827 489,249 Placer 358 358 52,508 75,621 Plumas 29 29 3,042 5,216 Riverside 1,072 1,072 209,581 227,772 Sacramento 593 593 240,909 172,988 SanBenito 51 51 10,773 8,482 SanBernard 2,209 2,209 241,756 236,259 SanDiego 2,136 2,136 529,734 419,808 SanFrancis 604 604 289,676 46,296 SanJoaquin 485 485 90,534 85,558 SanLuisObi 156 156 61,575 58,579 SanMateo 525 525 130,363 47,659 SantaBarba 263 263 85,946 57,854 SantaClara 1,098 1,098 409,128 166,408 SantaCruz 266 266 64,706 20,368 Shasta 119 119 19,509 48,382 Sierra 23 23 599 1,068 Siskiyou 64 64 6,911 10,609 Solano 205 205 88,310 56,051 Sonoma 551 551 92,166 38,203 Stanislaus 348 348 68,418 73,309 Sutter 50 50 9,915 17,276 Tehama 46 46 5,723 15,086 Trinity 25 25 2,250 3,075 Tulare 274 274 36,058 49,827 Tuolumne 73 73 8,892 13,920 Ventura 742 742 139,098 115,966 Yolo 138 138 37,095 18,154 Yuba 33 33 6,360 11,601 Totals 24,312 24,312 6,553,470 4,139,455

AP Elections 11-17-2018 17:50