CA-Cont-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from California by county in

the race for Controller.

TP PR Yee Roditis Alameda 1,135 1,135 445,580 92,020 Alpine 5 5 386 191 Amador 30 30 7,249 10,050 Butte 148 148 44,109 40,916 Calaveras 29 29 8,514 11,886 Colusa 18 18 2,333 3,117 ContraCost 744 744 266,870 103,930 DelNorte 18 18 3,706 4,249 ElDorado 166 166 38,659 45,713 Fresno 640 640 120,222 100,568 Glenn 34 34 2,160 3,761 Humboldt 144 144 24,933 12,487 Imperial 216 216 20,323 9,800 Inyo 23 23 3,495 3,640 Kern 655 655 79,674 102,847 Kings 115 115 12,935 15,417 Lake 70 70 7,417 5,782 Lassen 52 52 2,691 6,178 LosAngeles 4,728 4,728 1,869,091 649,175 Madera 69 69 16,616 21,344 Marin 200 200 92,548 21,916 Mariposa 25 25 2,815 3,848 Mendocino 250 250 10,462 4,857 Merced 269 269 30,007 23,474 Modoc 21 21 984 2,226 Mono 12 12 2,658 1,886 Monterey 176 176 75,834 32,072 Napa 170 170 29,406 14,006 Nevada 68 68 19,895 15,304 Orange 1,546 1,546 493,984 452,729 Placer 358 358 58,708 67,671 Plumas 29 29 3,472 4,633 Riverside 1,072 1,072 225,518 215,402 Sacramento 593 593 261,274 146,176 SanBenito 51 51 11,975 7,159 SanBernard 2,209 2,209 255,893 215,632 SanDiego 2,136 2,136 547,239 382,273 SanFrancis 604 604 289,647 40,244 SanJoaquin 485 485 100,670 73,882 SanLuisObi 156 156 65,709 52,261 SanMateo 525 525 134,216 42,224 SantaBarba 263 263 89,709 50,924 SantaClara 1,098 1,098 417,711 147,757 SantaCruz 266 266 66,061 17,734 Shasta 119 119 23,360 43,613 Sierra 23 23 698 939 Siskiyou 64 64 7,750 9,539 Solano 205 205 93,753 48,584 Sonoma 551 551 95,452 33,217 Stanislaus 348 348 74,075 65,075 Sutter 50 50 11,271 15,027 Tehama 46 46 7,047 13,488 Trinity 25 25 2,568 2,652 Tulare 274 274 39,311 45,582 Tuolumne 73 73 9,844 12,541 Ventura 742 742 144,262 106,315 Yolo 138 138 39,527 15,527 Yuba 33 33 7,321 10,368 Totals 24,312 24,312 6,819,597 3,701,828

AP Elections 11-17-2018 18:15