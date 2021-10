BEIRUT (AP) — Beirut registró el jueves enfrentamientos armados durante una protesta contra el juez que dirige la investigación de la masiva explosión registrada el año pasado en el puerto de la ciudad.

La movilización en el exterior del Palacio de Justicia fue convocada por el poderoso grupo Hezbollah y sus aliados, que exigen la destitución del juez Tarek Bitar.

No estuvo claro de inmediato qué provocó los disparos, pero las tensiones eran altas a lo largo de la antigua línea del frente de la guerra civil entre zonas chiíes y cristianas. Un periodista que trabaja para The Associated Press vio a un hombre abriendo fuego con una pistola durante la protesta. Otro testigo contó que vio a gente disparando hacia los manifestantes desde el balcón de un edificio.

Al menos dos hombres fueron vistos con heridas y sangrando. El ejército se desplegó en la zona tras la balacera.

Cientos de toneladas de nitrato de amonio mal almacenadas detonaron el 4 de agosto de 2020 en un almacén del puerto y mataron a al menos 215 personas. El incidente causó además miles de heridos y destruyó partes de vecindarios próximos. Fue una de las explosiones no nucleares mas grandes de la historia y agravó los problemas del país, ya sacudido por las divisiones políticas y por un colapso económico sin precedentes.

Bitar, el segundo juez que dirige la complicada investigación, se ha encontrado con la importante oposición del poderoso grupo libanés Hezbollah y de sus aliados, que lo acusan de citar a políticos, en su mayoría aliados del grupo, para interrogarlos.

Por el momento, ninguno de los funcionarios de Hezbollah ha sido acusado oficialmente en los 14 meses de pesquisa.

El choque podría hacer descarrilar al gobierno del país, que asumió hace un mes, antes incluso de que empiece a abordar la crisis económica.

El miércoles se canceló una reunión del ejecutivo luego de que Hezbollah demandó acciones gubernamentales urgentes contra el magistrado. Un ministro aliado del grupo dijo que él y otros miembros del gobierno se declararían en huelga si no se cesa a Bitar.