Bahréin autoriza uso de vacuna de Pfizer y BioNTech

Vista general de una fábrica de Pfizer en Puurs, Bélgica, el viernes 4 de diciembre de 2020. (AP Foto/Olivier Matthys) Vista general de una fábrica de Pfizer en Puurs, Bélgica, el viernes 4 de diciembre de 2020. (AP Foto/Olivier Matthys) Photo: Olivier Matthys, AP Photo: Olivier Matthys, AP Image 1 of / 1 Caption Close Bahréin autoriza uso de vacuna de Pfizer y BioNTech 1 / 1 Back to Gallery

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El reino insular de Bahréin anunció el viernes que autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus fabricada por Pfizer y su socio alemán BioNTech, con lo que se convirtió en la segunda nación del mundo en conceder dicho permiso para ese tratamiento.

La agencia estatal de noticias hizo el anuncio el viernes por la noche, luego de que Gran Bretaña informó el miércoles que sería la primera en el mundo en autorizar la vacuna.

“La confirmación de la aprobación por la Agencia Regulatoria Nacional de Salud del reino de Bahréin” se produjo tras “un análisis y revisión exhaustiva... de todos los datos disponibles", dijo el reino a través de su agencia noticiosa.

Bahréin no dijo cuántas vacunas ha comprado. No respondió de inmediato a las preguntas de The Associated Press. El gobierno ya había concedido una autorización de uso de emergencia para una vacuna china hecha por Sinopharm.

El reto inmediato para Bahréin será las condiciones de conservación de la vacuna. Se la debe conservar y trasladar a 70 grados Celsius bajo cero. La temperatura del país en el verano es de unos 40 grados Celsius y la humedad es alta.

El país tiene una aerolínea estatal, Gulf Air, que podría utilizar para transportar las vacunas. En el vecino Emiratos Árabes Unidos, la aerolínea Emirates ha dicho que está preparando las instalaciones para distribuir la vacuna a temperaturas ultrabajas.

La vacuna requiere aplicar dos dosis con tres semanas de diferencia.

Bahréin es una pequeña isla frente a la costa de Arabia Saudí en el Golfo Pérsico. Es sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos.

Con una población de 1,6 millones de personas, Bahréin ha reportado más de 87.000 casos y 341 muertes, según el gobierno. Más de 85.000 personas se han recuperado del COVID-19, causada por un virus.