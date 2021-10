Atentado del Estado Islámico deja 11 muertos en Irak

BAGDAD (AP) — Hombres armados del grupo extremista Estado Islámico atacaron el martes un pueblo al noreste de Bagdad, matando al menos a 11 civiles e hiriendo a otros seis, informaron las autoridades.

Funcionarios de seguridad iraquíes dijeron que el ataque ocurrió en la aldea de al-Rashad, predominantemente chií, al noreste de Baquba, en la provincia de Diyala. De momento se desconocían las circunstancias del ataque, pero dos funcionarios que hablaron con The Associated Press dijeron que integrantes del Estado Islámico secuestraron a dos residentes y luego allanaron la aldea después de que no se cumplieron sus exigencias de rescate.