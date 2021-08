Argentinos piden a San Cayetano pan, paz y trabajo

BUENOS AIRES (AP) — Cientos de argentinos católicos volvieron a participar —tras la ausencia del año pasado— el sábado en el rito de peregrinar y orar ante San Cayetano para pedir pan, paz y trabajo y luego marcharon desde la iglesia en el barrio porteño de Liniers hasta la Casa Rosada, sede del gobierno, en el centro de la ciudad en un momento que se profundizan los problemas económicos en el país al alcanzar 18 meses de pandemia.

Los creyentes retomaron una de sus tradiciones más queridas ante el santo “del pan y el trabajo”, San Cayetano, que se celebró en esta ocasión al aire libre, en las puertas y no en el interior de la iglesia, donde se encontraba la figura del santo que muchos de ellos adoraron manteniendo algunas medidas de seguridad, como el porte de mascarillas. Posteriormente se inició la marcha hacia el centro.

“Te pedimos paz, salud y trabajo”, rezaba un gran cartel en las afueras del santuario ante el que se postraron y oraron centenas de personas. Un párroco repartió también agua bendita entre los asistentes, y, también a grupos de trabajadores que acudieron llevando sus cascos e indumentaria de trabajo.

“Es una importancia grande la fe que le tenemos al santo, para poder continuar cada día y poder comer, un pedazo de pan por lo menos al día, porque hoy en día no se puede comer, con lo que tenemos la suba los impuestos, y demás cosas, no tenemos. Si no pertenecemos a algo y reclamamos y gritamos, no se consigue nada”, dijo a The Associated Press el trabajador de la construcción Alejandro Pérez, que vestía casco y ropa de trabajo,

“Todo hombre necesita su dignidad y el trabajo lo que le da dignidad a la persona y San Cayetano siempre lo sabe eso”, dijo de su lado Juan Carlos Ares, uno de los sacerdotes argentinos que participó en la celebración.

Sindicatos, trabajadores y organismos sociales participaron tras el acto en una multitudinaria manifestación y en una importante demostración de fuerza en este momento en el país, en los que al alcanzar 18 meses de pandemia, se han profundizado los malos indicadores de la economía argentina.

Según cifras oficiales, el paró alcanzo al 10,2% de la fuerza laboral en el primer trimestre de 2021.

En las últimas semanas se han disparado los reclamos sociales.

La crisis sanitaria aceleró la recesión y la pobreza se disparó a más del 40%. El gobierno del presidente Alberto Fernández, quien asumió en diciembre de 2019, afirma que hay una incipiente reactivación, sin embargo, por ahora resulta insuficiente en este contexto de deterioro.