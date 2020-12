Sam James/AP

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Nueva Zelanda logró este año una hazaña que sigue siendo la envidia de muchos países: Eliminó al coronavirus.

Pero el objetivo fue impulsado por tanto por miedo como por ambición, reveló el miércoles la primera ministra Jacinda Ardern en una entrevista con The Associated Press. Dijo que el objetivo salió de una temprana comprensión de que el sistema de salud de la nación no iba a soportar un brote de gran tamaño.