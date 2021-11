AP EXPLICA: ¿Cómo operan las disidencias de las FARC?

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — El Departamento de Estado estadounidense retiró el martes de su lista de organizaciones terroristas extranjeras a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), disueltas y desarmadas formalmente desde hace cinco años, cuando firmaron un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Sin embargo, designó como terroristas a las disidencias de las FARC que retomaron las armas: la Segunda Marquetalia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Los líderes de las disidencias, quienes retomaron las armas y ahora “participan en actividades terroristas”, según Estados Unidos, fueron designados como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés).

¿CÓMO SURGIERON LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC?

Las FARC se consideran la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Tras cinco décadas de insurgencia, cometieron delitos de lesa humanidad como desapariciones forzadas, homicidios y secuestraron a más de 21.000 personas buscando tomar el poder por las armas.

Las primeras disidencias de las FARC empezaron a surgir meses antes de la firma del acuerdo de paz con el Estado colombiano en noviembre de 2016. Otras, como la Segunda Marquetalia, abandonaron el proceso de paz años después y se rearmaron.

Se trató de una minoría: de los 13.500 excombatientes de las FARC que entregaron las armas, al menos 12.900 continúan en el proceso de reincorporación, de acuerdo con el gobierno, y más de 9.800 de ellos comparecen ante un tribunal de paz donde deben confesar sus crímenes.

¿CUÁNTOS DISIDENTES SON Y CÓMO OPERAN?

A diferencia de las extintas FARC, las disidencias están fragmentadas y no tienen una unidad de mando nacional ni una estrategia de combate contra el ejército y la mayor parte no tienen un sentido político. Basan su accionar principalmente en las rentas del narcotráfico y la minería ilegal, explicó a The Associated Press Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Los disidentes están dispersos en más de 30 estructuras armadas pero se pueden agrupar en dos: la Segunda Marquetalia y las disidencias lideradas por Miguel Santanilla Botache, alias “Gentil Duarte”, denominadas FARC-EP. Se calcula que las disidencias están conformadas por 5.000 personas, de acuerdo a un informe publicado en septiembre por Indepaz. Muchos de ellos no son excombatientes, sino que se unieron de manera independiente o fueron reclutados a la fuerza.

El gobierno colombiano ha señalado a disidentes de las FARC como unos de los principales responsables del asesinato de defensores de derechos humanos en el país y de excombatientes de las FARC. También los refiere como autores del reciente atentado al helicóptero en el que se movilizaba el presidente Iván Duque en junio, del que resultó ileso, así como del atentado a una base militar en la que más de 40 personas fueron heridas, entre ellos asesores militares estadounidenses.

¿QUIÉNES SON LOS LÍDERES DE LAS DISIDENCIAS?

La Segunda Marquetalia está liderada por Luciano Marin Arango, alias “Iván Márquez”, quien era al segundo al mando de las FARC y negoció el proceso de paz con el gobierno de Colombia; Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña", quienes fueron incluidos en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro estadounidense.

En agosto de 2019, Márquez anunció a través de un video desde la clandestinidad que retomaba las armas por una supuesta “traición” del Estado colombiano con lo pactado. También hacía parte de la disidencia Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, supuestamente abatido en Venezuela en mayo de 2021.

El gobierno colombiano asegura que la Segunda Marquetalia opera desde Venezuela y ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de ser “promotor de terroristas” pidiendo a Estados Unidos que lo incluya como tal. Los señalamientos han sido negados por Venezuela.

Los líderes más notorios de las disidencias FARC-EP son Miguel Santanilla Botache, alias “Gentil Duarte”, quien abandonó el proceso de paz meses antes de firmarse el documento final y ahora es buscado en Colombia con una recompensa de 990.000 dólares; Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, y Euclides España Caicedo, alias “Jonier”, por quienes el gobierno ofrece una recompensa de 743.000 dólares.

Como estos disidentes no llegaron a firmar el acuerdo de paz, entonces continúan autodenominandose FARC-EP, como originalmente se llamaba la guerrilla. Según el gobierno colombiano están dedicados a las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

¿QUÉ EFECTOS TRAE A LAS DISIDENCIAS SER INCLUIDAS EN LA LISTA DE TERRORISTAS?

Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group, explicó a la AP que quienes hacen parte de las disidencias de las FARC no podrán interactuar con el sistema bancario en Estados Unidos ni recibir apoyos gubernamentales como ayudas humanitarias o financiación en programas de desarrollo a cargo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

“Si hay terceros trabajando con las disidencias y encuentran evidencia de que así es, ese tercero sufriría las mismas consecuencias que las disidencias”, agregó Dickinson.

El Departamento de Estado indicó el martes en un comunicado que todas las propiedades e intereses de estos grupos disidentes y personas deben bloquearse y notificarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.

Adam Isacson, experto en temas de defensa y seguridad de WOLA, una organización que investiga asuntos latinoamericanos con sede en Washington, explicó a la AP que en adelante Estados Unidos les dará tal vez más prioridad a los grupos disidentes: “Ahora son más un objetivo porque están en la lista oficial”.

¿EN QUÉ BENEFICIA A LAS EXTINTAS FARC SER RETIRADAS DE LA LISTA DE TERRORISTAS?

Las extintas FARC ahora son un partido político llamado Comunes que tiene representación en el Congreso y puede participar en elecciones. Al confirmarse su salida de la lista de terroristas celebraron la decisión y dijeron estar comprometidos con “la verdad, la justicia y la reparación integral de todas las víctimas del conflicto”.

El Departamento de Estado detalló que en adelante se aumentará la capacidad de Estados Unidos para apoyar la implementación del acuerdo de paz, lo que incluye el trabajo con combatientes desmovilizados.

Sin embargo, aclaró que la decisión de revocar la designación “no cambia la postura con respecto a cualquier acusación o posible acusación en Estados Unidos contra exlíderes de las FARC, entre ellas por narcotráfico, ni elimina la mancha que supone la decisión" que emita el tribunal de paz por acciones que han calificado "como crímenes de lesa humanidad”.

