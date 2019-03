AP Division 3 boys player of year: Flint Beecher's Terry

The 2019 Associated Press Division 3 boys basketball All-State team as selected by a panel of nine Michigan sportswriters.

Player of the Year

Jalen Terry, Flint Beecher, Jr.

___

First-Team All-State

Jalen Terry, Flint Beecher, Jr.

Brian Taylor, Detroit Edison, Sr.

Foster Wonders, Iron Mountain, So.

Marcus Johnson, Iron Mountain, Jr.

Joe Liedel, Erie-Mason, Jr.

Caleb Hodgson, Dansville, Sr.

Andre Smith, Pewamo-Westphalia, Sr.

William Dunn, Quincy, Jr.

Connor Riley, Blanchard-Montabella, Sr.

Earnest Sanders, Flint Beecher, Jr.

Austin Brown, Madison Heights Madison, Sr.

___

Coach of the Year

Kevin Skaggs, Erie-Mason

___

Second-Team All-State

Matt Ojala, Calumet; Jeffery Carrier, Mason County Central; Brock Stevens, Calvin Christian; TJ McKenzie, North Muskegon; Zander Okerlund, Maple City Glen Lake.

___

Coach

Bucky Johnson, Iron Mountain; Luke Pohl, Pewamo-Westphalia.

___

Honorable Mention

Jack Brockie, Hanover-Horton; Luc Laketa, Hanover-Horton; Tyler Horky, Manchester; Logan Chilman, Beal City; Seth Schafer, Beal City; Reece Hazelton, Maple City Glen Lake; Jayden Alfred, Mancelona; Danny Passinault, Traverse City St. Francis; Trever Salani, Manton; Owen Franklin, Oscoda; Jonathon Giglio, Saginaw Valley Lutheran; Ethan Brady, Millington; Nolan Finkbeiner, Hemlock; Andrew Gunn, Saginaw Valley Lutheran; Gabe Robinson, Reese; Tyler Heckroth, Unionville-Sebewaing; Brayden Mallak, Oscoda; Micah Cramer, Unionville-Sebewaing; Landin Zimmer, Unionviile-Sebewaing; Zac Yorke, Millington; Sandyn Cuttrell, Cass City; Cody Talaski, Bad Axe; Mason Jahn, Harbor Beach; Andrew Geiger, Brown City; Lucas Lueder, Sanford-Meridian; Kaden Kelly, Clare; Joel Breeding, Petersburg Summerfield; Coleman Street III, Ypsilanti Arbor Prep; Ty Wyman, Blissfield; Ben Clark, Potter's House; Sam Vasiu, NorthPointe Christian; Jordan Abrams, Niles Brandywine; Trey Ackerman, Hartford; Tyrese Hunt-Thompson, Cassopolis; Brayden Saxton, Cassopolis; Larson Kever, Union City; Aiden Gillig, Kalamazoo Hackett; Heath Baldwin, Kalamazoo Hackett; Ali Brewster, Flint Hamady; Justin Smith, Burton Atherton; Kollin Lienau, New Lothrop; Kyle Hulett, Byron; Trevor Boers, Capac; AJ Massucci, Royal Oak Shrine; Richard Washington, Clinton Township Clintondale; Bryce George, Detroit Edison; Tharran Hill, Detroit Pershing; Raynard Williams, Detroit Edison; Jason Waterman, Negaunee; Tucker Taylor, Gwinn; Preston Ball, Elk Rapids.

___

Coaches

Seth Alda, Oscoda; Ricky Evans, Cassopolis; Mitch Bohn, Sanford-Meridian; Chad Mortimer, Hanover-Horton.

___

Voting panel: Drew Ellis, The Oakland Press; Dave Goricki, The Detroit News; Brian Calloway, Lansing State Journal; Hugh Bernreuter, The Saginaw News; James Cook, Traverse City Record-Eagle; Scott DeCamp, The Muskegon Chronicle; Corky Emrick, Sturgis Journal; Steve Kaminski, The Grand Rapids Press; Ryan Zuke, The Ann Arbor News.