El técnico del Real Madrid Zinedine Zidane charla con Cristiano Ronaldo durante un partido de la liga española ante Eibar, el sábado 10 de marzo de 2018. (AP Foto/Alvaro Barrientos)

MADRID (AP) — El Real Madrid no hará un pasillo de honor al Barcelona, si los azulgranas llegan al clásico del 6 de mayo como campeones de la Liga española.

Así lo advirtió el sábado el técnico del Madrid Zinedine Zidane, en la víspera del derbi capitalino contra el Atlético de Madrid.

Una victoria el domingo como local frente al Atlético, actual segundo en la tabla de posiciones, podría acelerar el paso del Barcelona por el título liguero

"Nosotros no vamos a hacer pasillo. Nos concentramos en el partido de mañana y vamos a pensar en los tres puntos, porque es un partido de Liga y queremos intentar recortar puntos”, afirmó Zidane en una rueda de prensa.

En el fútbol español se hizo costumbre hacer un pasillo al equipo rival tras grandes conquistas, pero Zidane manifestó que es una tradición que para él “no existe”

"Es mi decisión, y ya está. Es una decisión mía, no entiendo lo del pasillo, y no se va a hacer”, afirmó el entrenador francés. “No estamos lejos del final de la temporada".

Zidane apuntó que el Barcelona “rompió” la tradición cuando no hizo pasillo al Madrid en el más reciente clásico, el 23 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu, luego que los merengues venían de repetir como campeones en el Mundial de Clubes.

Ernesto Valverde, su contraparte del Barcelona, desestimó la situación.

“No tengo nada que decir. Si nosotros no somos campeones”, señaló Valverde tras la victoria 3-1 ante Leganés.

El Madrid afronta su duelo contra el Atleti muy distante de la cima, a 16 puntos, y lo que procura ahora es tratar de cerrar el campeonato en el segundo lugar.

Zidane lamentó el mal arranque de temporada de su equipo.

“Hay momentos dentro de una temporada que no te salen bien las cosas. Nos ha durado mucho lo de no marcar goles”, señaló Zidane. “Hay momentos buenos y malos. El inicio fue difícil pero no podemos cambiarlo. Hay que hacer. Queremos acabar bien esta temporada”.

El Madrid viene de golear como visitante 3-0 a Juventus en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, poniendo un pie en las semifinales por octava edición seguida. Recibirán a los italianos el miércoles.

Sobre el partido contra el Atlético, Zidane afirmó que "se gestiona como siempre" ante un rival que el jueves superó 2-0 al Sporting Lisboa en su duelo de ida por los cuartos de final de la Liga Europa.

"Tenemos pocos días para descansar, pero el Atleti igual”, indicó Zidane. “Nuestra obligación es dar el máximo siempre y recortar puntos. Nuestra misión es sumar puntos y demostrar que somos competitivos. No sé cómo va a terminar la temporada y hay que seguir a tope”.