Yanquis obtienen a lanzador zurdo James Paxton, de Marineros

ARCHIVO - En esta foto de archivo del sábado 1 de septiembre de 2018, el lanzador de los Marineros de Seattle, James Paxton, lanza contra los Atléticos de Oakland durante el primer inning de un juego de béisbol en Oakland, California. Los Yanquis de Nueva York adquirieron el lunes 19 de noviembre de 2018 a Paxton a cambio del zurdo Justus Sheffield y otros dos prospectos. (AP Foto/Ben Margot, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — James Paxton pasó los primeros dos meses de la temporada de 2016 en las ligas menores, luego que un pésimo entrenamiento de pretemporada derivó en que se le relegara.

Cuando regresó a las Grandes Ligas, rápidamente emergió como el as de los Marineros, y ahora los Yanquis esperan que pueda reforzar la débil rotación, uno de los factores que incidieron en la derrota de Nueva York ante Boston en la serie divisional de la Liga Americana.

Los Yanquis adquirieron el lunes al zurdo de 30 años, procedente de Seattle, a cambio del cotizado prospecto Justus Sheffield y otros dos peloteros de las menores.

“Creo que encajaré perfectamente. Parecen muy comprometidos a ganar, y yo también”, dijo Paxton.

Nueva York envió al zurdo Sheffield a los Marineros junto con el derecho Erik Swanson y el jardinero Dom Thompson-Williams.

Paxton cumplió 30 años el 6 de noviembre y tuvo una foja de 11-6 con efectividad de 3,76 en 28 aperturas la temporada pasada, incluida una apertura de 16 ponches contra Oakland el 2 de mayo y un sin hit en Toronto seis días después. Ponchó a 208 y concedió 42 bases por bolas en 160 entradas y un tercio _lo máximo en su carrera_, con 23 jonrones aceptados.

Paxton tiene marca de 41-26 en seis campañas dentro de las mayores, con seis viajes a la lista de lesionados en los últimos cinco años. Se perdió cerca de cuatro meses con una torcedura en el músculo dorsal ancho izquierdo en 2015; tres meses y medio con un tendón distendido en el dedo medio izquierdo en 2015; 10 días con una contusión en el codo izquierdo en 2016; tres semanas y media con un tirón en el antebrazo izquierdo y un mes con tensión en un músculo pectoral en 2017, y dos semanas y media con inflamación en la espalda baja este año.

“Sigo tratando de trabajar para estar sano durante una temporada completa”, mencionó Paxton. “Todas las lesiones que he tenido no han vuelto a ocurrir. He aprendido cómo asegurarme que esas cosas no sucedan otra vez a través de ejercicio o lo que sea”.