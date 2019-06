Venezuela: Banco Central lanza tres nuevos billetes

CARACAS (AP) — En medio de la hiperinflación que golpea a Venezuela, las autoridades anunciaron el miércoles la emisión de tres nuevas piezas de papel moneda, con lo que se eleva de 500 a 50.000 bolívares el billete de mayor denominación.

El Banco Central de Venezuela (BCV) indicó en un comunicado que a partir del 13 de junio se pondrán en circulación paulatinamente las nuevas piezas de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares para "complementar" y "optimizar" el actual cono monetario.

El anuncio de los nuevos billetes se da a casi diez meses de la entrada en vigencia de un nuevo cono monetario que implicó la eliminación de cinco ceros, la incorporación de nuevas piezas de papel moneda de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares y las monedas de 50 céntimos y un bolívar, así como el cambio de la denominación de la moneda de bolívar a "bolívar soberano".

Con la entrada en vigencia de las nuevas piezas, el billete de mayor denominación será de 50.000 bolívares, que equivale a unos 7 dólares.

El BCV informó a finales del mes pasado, luego de casi cuatro años sin difundir cifras del comportamiento de la economía, que la inflación se ubicó en abril en 33,8% y cerró el 2018 en 130.060%.

De acuerdo con estimaciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, la inflación registró en mayo una desaceleración como consecuencia de la caída del consumo y se ubicó en 31,3%, mientras que la variación acumulada de los últimos cinco meses fue 905,6%.

El Fondo Monetario Internacional estimó que Venezuela podría alcanzar este año una inflación de 10.000.000%.

Además de los problemas generados por la hiperinflación, los venezolanos deben convivir con una severa escasez de bienes básicos y combustible y una fuerte recesión. Entre el tercer trimestre de 2013 y el mismo periodo de 2018 la economía venezolana sufrió una contracción de 52%, registro que introduce a Venezuela entre las mayores debacles económicas de las últimas décadas.

Ante la desbocada hiperinflación que golpea al país suramericano, algunos analistas y diputados opositores habían advertido que algunas de las nuevas piezas que lanzaron las autoridades en agosto de 2018 habían perdido vigencia, y habían exigido al gobierno y al BCV emitir nuevos billetes.

Desde inicios del año, los billetes de 2 y 5 bolívares ya no eran aceptados en algunos comercios, las estaciones de gasolina, ni por los choferes de los autobuses públicos, quienes alegaban que con esas piezas ya no se podía comprar nada.

Sobre las implicaciones del anuncio del BCV, el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma local de análisis Ecoanalítica, dijo a The Associated Press que con los tres nuevos billetes se "da un poco de oxígeno" al cono monetario que ha quedado rezagado ante el avance de los precios, pero sostuvo que la medida no resuelve el “problema de fondo” de la hiperinflación.

Oliveros expresó que entre los billetes que se emitieron el año pasado y las nuevas piezas ahora existe una “brecha” que podría generar muchas complicaciones con las pequeñas transacciones.

