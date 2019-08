Un bronce en ciclismo da sustento a chileno

LIMA (AP) — El bronce que obtuvo el equipo de persecución chileno en el ciclismo de pista en Lima tuvo un significado especial: dará sustento a uno de sus pedalistas, que no contaba con apoyo económico.

Al menos eso era lo que más festejaba la noche del sábado el chileno José Luis Rodríguez, que con sus compañeros Felipe Peñaloza, Antonio Cabrera y Pablo Seidedos se alzó con el bronce en la persecución por equipo al superar a México con tiempo de 4.03.970.

“Súper contento por un compañero que no tenía ‘Prodar’, que se saca por la medalla”, dijo Rodríguez a The Associated Press. “Hacía falta esta medalla...”.

El Prodar es una beca o beneficio mensual que se le otorga al deportista chileno que gana una presea.

Ello “nos da para vivir. De hecho, yo vivo de eso. No es tanto dinero, pero sí es nuestro sustento”, subrayó Rodríguez, a quien apodan el “Puma”, en referencia al cantante venezolano de baladas José Luis Rodríguez.

El compañero al que hacía referencia es Seisdedos.

“Es el más bajito del equipo, y eso a mí me tiene contento porque todos vamos a tener nuestro sueldo. Todos tenemos familia, todos tenemos nuestros gastos y nos gusta mucho este deporte. Y qué más que vivir de esto”, resaltó.

En el caso particular de Rodríguez, de 25 años, se trata de sus primeros Panamericanos.

“Un poco desconforme porque pienso que podríamos haber estado en la final con Estados Unidos con los tiempos que se hicieron”, destacó. El equipo estadounidense ganó el oro al superar a Colombia, que se quedó con la plata.

Rodríguez dijo que el próximo mes se van al Panamericano que se realizará en Cochabamba, el cual otorgará puntos para Tokio 2020.

“Es donde esperamos bajar los cuatro minutos”, aseguró. “El récord creo que lo tiene Chile en 3.59.00. Este año queremos hacerlo en 3.58.00”.

Cochabamba está a 2.570 metros sobre el nivel del mar.

“Hay que aprovechar la altitud, aprovechar que el velódromo es rápido”, añadió Rodríguez. “Obviamente que todavía tengo que llegar a la casa, hablar con la señora, pero ella me apoya en todo”.

Rodríguez habló por teléfono móvil después de la prueba con su esposa Fernanda, con quien tiene una hija --Antonela-- de 3 años. Viven en el sur de la Patagonia chilena.

El bronce del sábado fue el segundo de Chile en el velódromo de Lima. Felipe Peñaloza ganó una presea de tercer pusto en ómnium masculino por puntos el jueves.